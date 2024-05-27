Ексміністр Нищук вперше за тривалий час показав двох дітей від молодшої на 18 років акторки

Колишній міністр культури України, а нині гендиректор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук вкрай рідко ділиться подробицями з особистого життя та майже нічого не розповідає ані про дітей, ані про молоду кохану.

Однак у День Києва ексміністр зробив виняток. Зокрема, Євген Нищук привітав столицю зі святом та потішив рідкісним фото з сином та донькою. Дітей знаменитості народила акторка Анастасія Блажчук, яка молодша за нього на 18 років.

На знімку щасливий батько сидів із п'ятирічним сином та дворічною донькою на лавочці та мило обіймав їх. Тим часом дітлахи усміхнено позували перед камерою.

Євген Нищук із дітьми / Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

"З днем улюбленого міста! Міста парків та каштанів, міста натхнення та любові, потужного міста сильних людей, міста, що бореться, дає відсіч ворогу та, попри тривоги та обстріли, впевнено стоїть на пагорбах Дніпра як мудрий древній воїн. Бо тут - дім! І тут ворог не пройде! Ми разом з тобою обов'язково вистоїмо і плакатимемо разом від щастя просто на Хрещатику у день нашої перемоги. Вітаю, Києве!" – написав ексміністр.

Зазначимо, Євген Нищук не з тих, хто охоче розповідає про особисте життя та ділиться сімейним контентом. Протягом 43 років він прожив у шлюбі з акторкою Оксаною Батько-Нищук. Вона пішла з життя 7 травня 2016 року. Від акторки Нищук має сина Олексу, якому нині 29 років.

Євген Нищук із дітьми / Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Нині ексміністр перебуває у стосунках з молодою акторкою Анастасією Блажчук. Пара виховує двох дітей – сина та доньку. Стосунки з акторкою Євген Нищук взагалі не коментує. Однак відомо, що вони не одружені.

Анастасія Блажчук / Фото: instagram.com/anna_ievgen

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