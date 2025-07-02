ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2494
Час на прочитання
2 хв

Ексміністр Нищук вперше зізнався, чому не показує дружину і де зараз його 30-річний син

Народний артист рідко розповідає про родину, але за лаштунками творчого вечора Ліни Костенко трохи привідкрив завісу особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Євген Нищук

Євген Нищук

Колишній міністр культури України, а нині гендиректор театру ім. Франка Євген Нищук поділився з ТСН.ua, чому не афішує нові стосунки і розповів про трьох своїх дітей.

Нещодавно відомий актор став одним з запрошених учасників грандіозного творчого вечора, який був присвячений творчості легендарної Ліни Костенко. Вже за лаштунками концерту 52-річний Нищук відповів на наші запитання.

Нагадаємо, Нищук декілька років перебуває у стосунках з акторкою Анастасією Блажчук, яка молодша за нього на 18 років. Пара виховує двох дітей — 6-річного сина Євгена та 3-річну доньку Анну. На запитання ТСН.ua, чи планує офіційно укладати шлюб з новою дружиною, актор відповів:

«Ми в цивільних стосунках, але це питання я не обговорюю. Я нічого не приховую. У мене складна історія після втрати дружини, тому для мене це дуже чутливі питання, аби їх виносити на загал», — каже Нищук.

Євген Нищук із дітьми / © facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Євген Нищук із дітьми / © facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Зазначимо, першою дружиною Євгена Нищука була акторка Оксана Батько-Нищук. Вона пішла з життя у травні 2016 року після важкої хвороби. Від акторки Нищук має сина Олексу, якому нині 30 років.

«Він працює в театрі „Сузір’я“ як звукорежисер, освітлювач і відеоінженер. Він зайнятий в проєктах, наприклад, з Адою Роговцевою, Катериною Степанковою. Йому подобається його робота, і до мене в театр ім. Франка він не хоче. В Олекси є дівчина, але про дітей вони ще не думають. А може й думають, але мені про це не кажуть», — відверто поділився з ТСН.ua народний артист.

Євген Нищук з сином Олексою / © facebook.com/teatrsuzirya

Євген Нищук з сином Олексою / © facebook.com/teatrsuzirya

До слова, молодші діти Євгена Нищука також залишаються в столиці України. Ба більше, від початку повномасштабного вторгнення вони не виїжджали з міста, тільки у перші місяці, коли на декілька тижнів батьки відвезли їх в Івано-Франківськ.

«Діти перебувають в Києві і вивозити ми їх не плануємо. Зараз вони ходять в садочок, куди я їх кожного ранку воджу сам. А з вересня Євген вже піде до першого класу школи», — сказав у коментарі ТСН.ua Євген Нищук.

Нагадаємо, у цьому ж вечорі, окрім Нищука, також брав участь відомий ведучий Олексій Суханов, який за лаштунками розповів ТСН.ua про свою поїздку до Юрмали.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2494
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie