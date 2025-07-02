Ексміністр Нищук вперше зізнався, чому не показує дружину і де зараз його 30-річний син

Євген Нищук

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Колишній міністр культури України, а нині гендиректор театру ім. Франка Євген Нищук поділився з ТСН.ua, чому не афішує нові стосунки і розповів про трьох своїх дітей.

Нещодавно відомий актор став одним з запрошених учасників грандіозного творчого вечора, який був присвячений творчості легендарної Ліни Костенко. Вже за лаштунками концерту 52-річний Нищук відповів на наші запитання.

Нагадаємо, Нищук декілька років перебуває у стосунках з акторкою Анастасією Блажчук, яка молодша за нього на 18 років. Пара виховує двох дітей — 6-річного сина Євгена та 3-річну доньку Анну. На запитання ТСН.ua, чи планує офіційно укладати шлюб з новою дружиною, актор відповів:

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«Ми в цивільних стосунках, але це питання я не обговорюю. Я нічого не приховую. У мене складна історія після втрати дружини, тому для мене це дуже чутливі питання, аби їх виносити на загал», — каже Нищук.

Євген Нищук із дітьми / © facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Зазначимо, першою дружиною Євгена Нищука була акторка Оксана Батько-Нищук. Вона пішла з життя у травні 2016 року після важкої хвороби. Від акторки Нищук має сина Олексу, якому нині 30 років.

«Він працює в театрі „Сузір’я“ як звукорежисер, освітлювач і відеоінженер. Він зайнятий в проєктах, наприклад, з Адою Роговцевою, Катериною Степанковою. Йому подобається його робота, і до мене в театр ім. Франка він не хоче. В Олекси є дівчина, але про дітей вони ще не думають. А може й думають, але мені про це не кажуть», — відверто поділився з ТСН.ua народний артист.

Євген Нищук з сином Олексою / © facebook.com/teatrsuzirya

До слова, молодші діти Євгена Нищука також залишаються в столиці України. Ба більше, від початку повномасштабного вторгнення вони не виїжджали з міста, тільки у перші місяці, коли на декілька тижнів батьки відвезли їх в Івано-Франківськ.

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«Діти перебувають в Києві і вивозити ми їх не плануємо. Зараз вони ходять в садочок, куди я їх кожного ранку воджу сам. А з вересня Євген вже піде до першого класу школи», — сказав у коментарі ТСН.ua Євген Нищук.

Нагадаємо, у цьому ж вечорі, окрім Нищука, також брав участь відомий ведучий Олексій Суханов, який за лаштунками розповів ТСН.ua про свою поїздку до Юрмали.