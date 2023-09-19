Екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі кардинально змінила імідж та нарвалася на критику

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – наважилася на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.

У своєму Instagram знаменитість похизувалася новим кольором волосся. Гайден більше не білявка. Тепер акторка має рожевий колір волосся, а її корені стали зеленими.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Окрім того, пильні користувачі звернули уваги, що знаменитість вдалася до уколів краси. Такі зміни у зовнішньому вигляді сподобалися не всім прихильникам акторки. Гайден звинуватили у зловживання філерами, а також зазначили, що їй неабияк пасував блонд, тож не варто було фарбуватися.

Мені сумно…Ти гарна від природи, навіщо ці всі маніпуляції

Що ти зробила зі своїм ідеальним обличчям?

Ти немов зовсім іншою людиною стала

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Щоправда, знайшлися підписники, які підтримали знаменитість. Вони зазначили, що Гайден неабияк личить новий колір волосся і вона стала гарнішою.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Віталія Кличка теж здивувала прихильників. Наталія Єгорова похизувалася пружними сідницями у пікантному купальнику.

Читайте також: