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Екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі кардинально змінила імідж та нарвалася на критику

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі кардинально змінила імідж та нарвалася на критику

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Акторку розкритикували за уколи краси.

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – наважилася на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.

У своєму Instagram знаменитість похизувалася новим кольором волосся. Гайден більше не білявка. Тепер акторка має рожевий колір волосся, а її корені стали зеленими.

Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/haydenpanettiere
Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Окрім того, пильні користувачі звернули уваги, що знаменитість вдалася до уколів краси. Такі зміни у зовнішньому вигляді сподобалися не всім прихильникам акторки. Гайден звинуватили у зловживання філерами, а також зазначили, що їй неабияк пасував блонд, тож не варто було фарбуватися.

  • Мені сумно…Ти гарна від природи, навіщо ці всі маніпуляції
  • Що ти зробила зі своїм ідеальним обличчям?
  • Ти немов зовсім іншою людиною стала
Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/haydenpanettiere
Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Щоправда, знайшлися підписники, які підтримали знаменитість. Вони зазначили, що Гайден неабияк личить новий колір волосся і вона стала гарнішою.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Віталія Кличка теж здивувала прихильників. Наталія Єгорова похизувалася пружними сідницями у пікантному купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
768
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