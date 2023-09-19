Екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі кардинально змінила імідж та нарвалася на критику

Акторку розкритикували за уколи краси.
Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – наважилася на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.
У своєму Instagram знаменитість похизувалася новим кольором волосся. Гайден більше не білявка. Тепер акторка має рожевий колір волосся, а її корені стали зеленими.
Окрім того, пильні користувачі звернули уваги, що знаменитість вдалася до уколів краси. Такі зміни у зовнішньому вигляді сподобалися не всім прихильникам акторки. Гайден звинуватили у зловживання філерами, а також зазначили, що їй неабияк пасував блонд, тож не варто було фарбуватися.
- Мені сумно…Ти гарна від природи, навіщо ці всі маніпуляції
- Що ти зробила зі своїм ідеальним обличчям?
- Ти немов зовсім іншою людиною стала
Щоправда, знайшлися підписники, які підтримали знаменитість. Вони зазначили, що Гайден неабияк личить новий колір волосся і вона стала гарнішою.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Віталія Кличка теж здивувала прихильників. Наталія Єгорова похизувалася пружними сідницями у пікантному купальнику.
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