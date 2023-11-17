Екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі розповіла, як допомагає українським військовим, що на передовій

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – розповіла, як допомагає українцям під час повномасштабної війни.

Так, знаменитість не лишається осторонь подій, які відбуваються в Україні. Акторка допомагає українським захисникам, які на передових позиціях захищають землі від російських окупантів. За словами Панеттьєрі, вона займається медичним забезпеченням. Задля цього акторка навіть створила некомерційну організацію.

"Я створила некомерційну організацію на початку війни в Україні, яка надає медичне забезпечення та допомогу українцям, що на передовій", - розповіла акторка в інтерв'ю журналу IRK.

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Також знаменитість займається й іншими видами благодійності. Зокрема, вона привертає увагу до проблеми забруднення океанів, а також піклується про тварин.

" Я присвятила багато часу та енергії збереженню океанів. Також я підтримую організації, що займаються порятунком тварин", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк розповів про благодійний тур гурту "Бумбокс", де музиканти збирають кошти на потреби захисників. Щоправда, деякі користувачі розкритикували артиста, що він поїхав з концертами за кордон, хоча мав служити на передовій. Музикант відповів на зауваження критиків.

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