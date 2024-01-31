Екснаречена Кличка Панеттьєрі розповіла про найбільшу претензію їхньої 9-річної доньки до батька

Колишня наречена боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панеттьєрі розповіла про виховання їхньої 9-річної доньки Каї Євдокії.

Панеттьєрі, яка раніше розповіла, як часто бачиться з донькою, яка перебуває під опікою батька, поділилася, яку найбільшу претензію 9-річна дівчинка має до Кличка.

Так, за словами Гайден, Каї Євдокії не подобається, що вона дістається школи не на машині чи автобусі разом з іншими дітьми, а на човні:

"Це не просто човен, це великий човен, цей дивовижний човен! І не просто якийсь капітан, а найкращий і найкрутіший капітан!" – сказала Панеттьєрі, копіюючи український акцент свого колишнього, коли він описував їй ситуацію, пише E! News.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з донькою / Фото: people.com

Панеттьєрі пояснює огиду Каї до цього розпорядку дня. Одного разу Кличко навіть запропонував доньці запросити до них її друзів переночувати, щоб якось вранці вони всі разом могли поїхати до школи на човні. Гайден, додала, що їхня донька хоче, щоб "з нею поводилися як з усіма іншими". Акторка зізналася, що її "заспокоює" те, що її дитина вважає за краще бути "як усі інші діти".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який вигляд має єдина донька ексзакоханих Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі.

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