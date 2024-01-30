Екснаречена Кличка Панеттьєрі розповіла про зустрічі з їхньою 9-річною донькою та про її захоплення

Акторка та боксер ретельно приховують доньку від публіки, однак Гайден розкрила подробиці її виховання.

Колишня наречена боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – розповіла про зустрічі з їхньою 9-рінчою донькою та про її захоплення.

Ексзакохані ретельно приховують Євдокію від публіки. Однак Гайден привідкрила завісу життя її єдиної доньки. Як розповіла акторка в інтерв'ю E! News дівчинка неабияк полюбляє плавати. Захоплення водою Євдокії передалося від мами. Акторка говорить, що під час вагітності не вилазила з басейну.

Володимир Кличко, Гайден Панеттьєрі та їхня донька

"Коли я була вагітна, я проводила кожну годину не на знімальному майданчику, а в басейні на задньому дворі. Вона народилася з любов'ю до води", - поділилася акторка.

Також Євдокія, як і її мама, полюбляє верхову їзду. Коли Панеттьєрі зустрічається з донькою, то вони часто прогулюються на конях та плавають у басейні.

Гайден Панеттьєрі з донькою від Володимира Кличка

А от стати відомою акторкою 9-річна дівчинка не планує. Як говорить Гайден, Євдокія не прагне публічності.

"Мене весь час запитують: "Якби вона хотіла стати співачкою чи акторкою, що б ти сказала?". Я дивлюся на неї і бачу, це не її. Вона не любить виступи. Вона вся в конях", - розповіла артистка.

До речі, Панеттьєрі поділилася, що її донечка неабияк схожа на неї зовні, щоправда, зростом вдалася у свого тата.

Володимир Кличко з донькою / Фото: instagram.com/klitschko/

Зазначимо, донька Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка живе разом зі своїм батьком. Після розриву їхніх стосунків боксер отримав повну опіку над дівчинкою, адже в акторки були проблеми з алкоголем та наркотичними речовинами. Подейкують, що Володимир Кличко нині живе разом з донькою в Києві. З вихованням Євдокії боксеру допомагає його мама Надія Ульянівна.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік опублікував рідкісне фото зі своєю дорослою донькою від другого шлюбу. Також артист показав, який вигляд має його онук.

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