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Екснаречена Кличка Панеттьєрі розповіла, як 7-річна донька запитує її про Путіна

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Екснаречена Кличка Панеттьєрі розповіла, як 7-річна донька запитує її про Путіна

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панеттьєрі поділилася, де зараз її донька та як артистка допомагає Україні.

Екснаречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі поділилася, що наразі її 7-річна донька Кая-Євдокія перебуває разом з нею за кордоном.

Нещодавно Панеттьєрі вперше зізналася, що мала алкогольну та наркотичну залежності, через що 2018-року прийняла непросте рішення відправити доньку до батька в Україну.

Та зараз акторка, яка пройшла серйозну терапію, надолужує час з Каєю-Євдокією.

"Нам пощастило, що ми можемо багато подорожувати. Вона щаслива дитина, відкрита величезному світу. І в неї більше кохання, ніж у будь-кого, кого я коли-небудь зустрічала", - сказала Панеттьєрі, пише People.

Гайден Панеттьєрі, Володимир Кличко та їхня донька / © people.com
Гайден Панеттьєрі, Володимир Кличко та їхня донька / Фото: people.com

Також акторка присвятила себе добрій місії – у березні вона відкрила благодійний фонд Hoplon International, який займається збором коштів на підтримку України. Панеттьєрі зізналася, що для її 7-річної доньки війна в Україні – болюче питання:

"Те, з чим вона має справу і через що ми всі зараз проходимо щодо України, справді дуже важко. У мене була з нею розмова, і єдине питання, яке в неї було: "Навіщо Путін це робить?" Це так несамовито", - зізналася Гайден.

Вона поділилася, що постійно перебуває на зв'язку зі своїм екснареченим Володимиром Кличком і зізналася, що кожна копійка з її фонду йде просто на передову в Україні:

"І Володимир, і я працюємо пліч-о-пліч. Він та Віталій Кличко на землі борються за свою країну. Щоразу, коли я чую його голос або отримую повідомлення від нього, це таке полегшення", - зізналася акторка.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images
Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були разом впродовж семи років. 2014-го акторка народила коханому доньку, а 2018-го вони розійшлися і скасували заручини. Дівчинка весь час після 2018 року мешкала з батьком в Україні.

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