Екснаречена Кличка Панеттьєрі вперше вийшла на зв'язок після чуток про її примусову госпіталізацію

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка – американська акторка Гайден Панеттьєрі – відреагувала на чутки про госпіталізацію промовистими фото.

Так, в Instagram зірка розставила всі крапки над "і". Щоправда, зробила це в доволі цікавий спосіб. Гайден опублікувала низку фото зі своєї відпустки й дала зрозуміти, що з нею все добре й хвилюватися не варто.

Тим не менш, акторка не розкрила, де саме зараз відпочиває, але натякнула, що покинула США. Як говорить екснаречена Кличка, їй вдалося оминути період початку смертельного урагану "Мілтон". І додала, що вона дуже стурбована життями американців, які залишаються в епіцентрі загрозливого стихійного лиха.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/haydenspanettiere

"Відпустка... Ледь уникнула урагану. Бережіть себе. Я думками з усіма, хто постраждав", - написала Панеттьєрі.

Водночас у коментарях фани зробили Гайден безліч компліментів її зовнішньому вигляду: "Тобі так пасує ця відпустка!", "Яка мила! Розважайся", "Завжди відступай та піклуйся про гарну себе".

Нагадаємо, нещодавно іноземні видання повідомляли про невтішний стан здоров'я Гайден Панеттьєрі. Подейкували, що вона лікується від наркозалежності у реабілітаційному центрі, куди її примусово привіз родич.

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