Екснаречена Кличка Панеттьєрі вперше зізналась, що мала алкогольну та наркотичну залежності

Акторка Гайден Панеттьєрі зізналась, що наркотичні речовини вона почала вживати в ранньому віці. До слова, у 15 років Гайден вже активно знімалась у фільмах.

Саме тоді хтось із членів команди акторки дав їй наркотичні речовини. Вони пояснили це тим, що так вона буде впевненіше почуватися під час інтерв'ю.

"Я гадки не мало, що це недоречно, або які двері відчиняться для мене, коли справа дійде до моєї залежності", - зізналась акторка виданню People.

Гайден зізналась, що спочатку її рятувало те, що вона знімалась у фільмах. Під час роботи вона мала бути у тверезому стані. Утім, у 16 років ситуація погіршилася.

Гайден Панеттьєрі / Фото: instagram.com/haydenpanettiere

"Але ситуація продовжувала виходити з-під контролю. І коли я стала дорослішою, наркотики та алкоголь стали чимось, без чого я майже не могла жити", - відверто зізналася зірка.

Гайден зізналась, що з наркотиками та алкоголем зав'язалася тоді, коли була вагітною Каєю. Але акторка зірвалася після народження доньки. У знаменитості почалася післяпологова депресія і вона знову почала зловживати.

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

"У мене ніколи не було бажання скривдити мою дитину, але я взагалі не хотіла бути з нею. У моєму житті був лише сірий колір", - пригадала артистка.

Аби впоратися з депресією, акторка знову почала вживати алкоголь. Вона приховувала це від свого коханого Віталія Кличка. Саме тоді і з'явилася тріщина у їхніх стосунках.

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко / Фото: Getty Images

"Він не хотів перебувати поряд зі мною. Я сама не хотіла перебувати поряд із собою. Але опіати та алкоголь робили бодай щось, щоби я на мить відчула себе щасливою. А потім я почувалася ще гірше, ніж було до того. Я перебувала в циклі саморуйнування", - пригадала акторка.

Саме тоді Гайден прийняла складне для себе рішення. 2018 року вона відправила доньку Каю жити у Києві разом з батьком.

"Це було найтяжче, що мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути їй хорошою мамою - а іноді це означає відпустити", - пояснила зірка.

Гайден Панеттьєрі / Фото: Getty Images

А тим часом залежності Панеттьєрі лише погіршилися. Зловживання алкоголем та наркотиками призвело до того, що акторку госпіталізували до лікарні. Лікарі попередили Гайден, якщо вона не припинить вживати, її печінка просто не витримає.

Врешті-решт зірка провела вісім місяців у реабілітаційному центрі. Вона припинила вживати наркотики та алкоголь.

До речі, у березні Панеттьєрі відкрила благодійну організацію, яка займається збором коштів для допомоги Україні.

Гайден Панеттьєрі, Володимир Кличко і їхня донька / Фото: people.com

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були разом впродовж семи років. 2014-го акторка народила коханому дочку, а 2018 вони розійшлися і скасували заручини. Дівчинка живе з батьком.

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