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Екснаречена Кличка Панеттьєрі зізналась, що зробила операцію зі зменшення грудей

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Екснаречена Кличка Панеттьєрі зізналась, що зробила операцію зі зменшення грудей

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Знаменитість пояснила, навіщо це зробила.

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панеттьєрі, зізналась, що робила операцію зі зменшення грудей.

На такий крок знаменитість наважилася у листопаді минулого року. За словами Гайден, вона зробила операцію, адже мала комплекси з приводу цього.

Мені здавалося, що моє тіло не належить мені", - прокоментувала Гайден виданню Women's Health.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press
Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Також акторка додала, що нічого поганого у подібній операції не бачить. Навпаки, це допомогло їй повернути впевненість у собі.

"Я не думаю, що є щось погане в тому, що хтось щось хоче змінити, якщо це допоможе почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати. Моя впевненість повернулася", - поділилася екснаречена Кличка.

Нагадаємо, днями у родині Гайден сталося горе. Раптово помер її молодший брат. Нещодавно ж стало відомо, чому 28-річний Дженсен пішов з життя.

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Дата публікації
Перегляди
578
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