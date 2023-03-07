Екснаречена Кличка Панеттьєрі зізналась, що зробила операцію зі зменшення грудей

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панеттьєрі, зізналась, що робила операцію зі зменшення грудей.

На такий крок знаменитість наважилася у листопаді минулого року. За словами Гайден, вона зробила операцію, адже мала комплекси з приводу цього.

Мені здавалося, що моє тіло не належить мені", - прокоментувала Гайден виданню Women's Health.

Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Також акторка додала, що нічого поганого у подібній операції не бачить. Навпаки, це допомогло їй повернути впевненість у собі.

"Я не думаю, що є щось погане в тому, що хтось щось хоче змінити, якщо це допоможе почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати. Моя впевненість повернулася", - поділилася екснаречена Кличка.

Нагадаємо, днями у родині Гайден сталося горе. Раптово помер її молодший брат. Нещодавно ж стало відомо, чому 28-річний Дженсен пішов з життя.

Читайте також: