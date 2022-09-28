Екснаречена Кличка Панеттьєрі звинуватила його, що він змусив її відмовитися від доньки

Так, Гайден Панеттьєрі заявила, що екснаречений Володимир Кличко не залишив їй жодного вибору, окрім як відмовитися від доньки Кайї-Євдокії, якій зараз 7 років.

У новому випуску програми Джади Пінкетт Сміт Red Table Talk Панеттьєрі зізналася, що почала вживати наркотики, коли їй було лише 15 років. Втім, її залежність посилилася, коли вона народила доньку 2014 року.

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко / Фото: Getty Images

Донька Панеттьєрі та Кличка / Фото: twitter.com/haydenpanettier

Пізніше, 2018-го Гайден дозволила Володимиру Кличку забрати з собою до України Кайю-Євдокію, а сама хотіла зосередитися на лікуванні.

"Я збиралася зайнятися собою, я збиралася вилікуватися, а коли стане краще, вона зможе прийти до мене, і я зможу провести з нею час, але цього не сталося", - говорить Гайден.

Гайден Панеттьєрі з донькою / Фото: twitter.com/haydenpanettier

Артистка стверджує, що Кличко змусив її віддати дитину, підписати папери на передачу повної опіки і не залишив іншого вибору:

"Якби (Кличко — ред.) підійшов до мене і сказав: "Я думаю, через те, де ти зараз перебуваєш, і через твою боротьбу, яка в тебе є, було б добре, якби вона (Кайя — ред.) побула тут зі мною деякий час", я б сказала, що добре, це має сенс, я зрозуміла, я приїду туди, щоб відвідати і все в такому дусі. Через те, як це було зроблено, це дуже засмутило мене. Я маю на увазі, що це було найгірше підписання цих паперів, сама несамовита річ, яку мені колись доводилося робити у своєму житті", - розповіла Панеттьєрі, пише DailyMail.

"The Most Heartbreaking Thing" Hayden Panettiere Has Ever Had To Do In a Red Table Talk exclusive, actress Hayden Panettiere reveals her truth about giving up custody of her only child. Tune in Wednesday for more on what Hayden calls the most heartbreaking thing she's ever had to do. Опубликовано Red Table Talk Понедельник, 26 сентября 2022 г.

Артистка додала, що рішення віддати доньку Кличку не було прийняте у дискусії, що боксер просто змусив її підписати папери. Панеттьєрі дуже засмучує те, яким чином все це було зроблено.

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були разом впродовж семи років. 2014-го акторка народила коханому доньку, а 2018-го вони розійшлися і скасували заручини. Дівчинка поїхала з батьком до України. Та з початком повномасштабного вторгнення рф до України Гайден розповіла, що її донька перебуває в іншій країні і їй нічого не загрожує.Втім, де саме Кайя-Євдокія, акторка не вточнила.

Читайте також: