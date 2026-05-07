Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
630
Час на прочитання
2 хв

Екснаречена Кличка Панеттьєрі розкрила, чому вони скасували весілля і як розірвали стосунки

Акторка також пояснила, чому відмовила боксеру на його другу пропозицію вийти за нього заміж.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка — американська акторка Гайден Панеттьєрі — пояснила, чому вони перенесли весілля, від якого потім врешті відмовились.

Парочка почала зустрічатися 2009 року, а їхні стосунки здавались ідеальними. Врешті, у жовтні 2023-го Кличко та Панеттьєрі оголосили про заручини. Акторка готувалась до весілля, обирала сукні. В інтерв’ю Us Weekly Гайден запевняє, що все вже було готово для святкування. Проте боксер вирішив неочікувано перенести весілля. Акторка зізнається, що це просто вибило її тоді з колії і вона почувалась розбитою.

«Мені здавалося, ніби моє его було повністю зруйноване за лічені секунди. У мене вже була ціла книга з ескізами моїх весільних суконь. Ми їздили до Італії та зустрічалися з Armani. Усе вже було підготовлено. І в той момент те, що він міг таке сказати… Я не збиралася сидіти й благати когось одружитися зі мною», — пригадує артистка.

Володимир Кличко, Гайден Панеттьєрі та їхня донька

Згодом Володимир Кличко все ж таки запропонував Гайден Панеттьєрі укласти шлюб, проте цього разу вона вже відмовилась. Акторка пояснила це тим, що її образило перше рішення боксера перенести весілля. Тож, єдиний вихід, який вона бачила, це все завершити.

«Єдиний спосіб хоч якось зберегти себе, втримати впевненість у собі й не розсипатися повністю… Найкращим способом, який я тоді бачила, було просто все перекреслити. Я не хотіла дати йому задоволення побачити, наскільки сильно це мене зламало. Лише через роки я наважилася запитати його — чому. Я була настільки ображена на нього, що не могла дозволити собі бути настільки вразливою», — ділиться акторка.

Нагадаємо, у колишніх закоханих є спільна донька. 11-річна Кая-Євдокія живе разом із батьком. Раніше Гайден Панеттьєрі пояснила, чому відмовилась від опіки над нею та в яких стосунках вони перебувають зараз.

