Екснаречена Кличка Панеттьєрі здивувала, чому їхня 11-річна донька не називає її мамою

Гайден Панеттьєрі

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка — американська акторка Гайден Панеттьєрі — здивувала, чому їхня 11-річна донька не називає її мамою.

У колишніх закоханих є спільна дитина. Дівчинку звати Кая-Євдокія і вона живе разом зі своїм батьком. На проєкті CBS Mornings акторка зізнається, що між ними, попри відстань, складаються чудові стосунки. Вона намагається якомога частіше бачитися з Каєю-Євдокією, вони доволі часто телефонують одна одній.

«Їй зараз 11, і вона телефонує мамусі все більше й більше», — говорить артистка.

До речі, донька Гайден Панеттьєрі не називає її мамою. Кая-Євдокія звертається до неї на ім’я Брітні. Акторка зізнається, що спочатку була дещо спантеличена цим. А потім з’ясувалося, що Кая-Євдокія звертається до мами на ім’я однієї з героїнь фільму «Досягни успіху: Все або нічого», яку Гайден втілила на екранах.

«Я зрозуміла, що вона каже про „Досягни успіху: Все або нічого“, бо її друзі — фанати „Досягни успіху: Все або нічого“», — каже Гайден акторка.

