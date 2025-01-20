Екснаречена Парфенюка шокувала подробицями їхнього розриву і його ставленням до 9-місячної доньки

Екснаречена українського співака Parfeniuk, справжнє ім'я якого Ілля Парфенюк, поділилася подробицями їхнього розриву і розповіла про його спілкування з 9-місячною донькою.

Пара оголосила, що не разом, у листопаді минулого року. Тим не менш, вони залишаються батьками для їхньої спільної доньки Софії. Дівчинці наразі дев'ять місяців. Як розповіла колишня наречена виконавиця – блогерка Сімбочка – наразі вона самостійно забезпечує доньку. Щоправда, артист все ж таки перші два місяці допомагав та привозив іграшки.

"Допомагав перші два місяці. Він оплачував няню і два рази купував Софійці іграшки. Він сказав, що даватиме тисячу доларів на доньку, але цих грошей мені не надходило. Але він привозив іграшки, приїжджав. Взагалі ми домовились, щоб він оплачував одну няню. Одну – я, одну – він. Але зараз ми трішечки розсварилися. Ми одне одного заблокували", - розповіла Сімбочка для "Люкс ФМ".

Parfeniuk та його колишня наречена

Блогерка говорить, що востаннє Ілля Парфенюк бачився з донькою до його поїздки до Буковеля з новою дівчиною. Справами Софійки артист не цікавиться. Після розриву з нареченою виконавець лише тричі писав Сімбочці щодо їхньої доньки. Блогерка переконана, що в її колишнього нині просто немає на це часу через роботу та нові стосунки.

"До поїздки до Буковеля, він приїхав і 40 хвилин з нею побув. Він дізнається про її справи, коли приїжджає. За три місяці він міг написати три рази: "Як там Софійка?". Я йому сама нав'язуюсь, якщо ти мене ненавидиш, то напиши няні. Сказав, що телефонуватиме няні, але поки що не було зв'язку", - говорить блогерка.

Також Сімбочка висловилася й про розрив з Parfeniuk. Блогерка говорить, що співак назвав її "поганою жінкою", тому й пішов. Спочатку вона й сама була переконана, що їхні стосунки припинилися через неї. Наразі Сімбочка вважає, що Ілля Парфенюк просто "недостатньо нагулявся".

Parfeniuk та його колишня наречена / Фото: instagram.com/simbochkka

"Я не змогла бути тією дівчиною, яка вберегла сімейне вогнище вдома. Я казала, що ти теж маєш щось робити. Між нами була агресія, ми дуже сильно сварилися. Я намагалась щось врятувати. Він сказав, що я погана як жінка, сімейна жінка - я ніяка. Зараз я розумію, що причина в іншому. Він ще не нагулявся. Я сумніваюся, що під час стосунків у нього з'явилася інша", - говорить блогерка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілля Парфенюк закрутив новий роман. Сталося це через два місяці після його розриву з нареченою.

Читайте також: