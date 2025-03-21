Екснаречена Парфенюка злила компромат на зірку і шокувала жорстоким приниженням під час вагітності

Українська блогерка Сімбочка публічно заявила про аб'юз у вже колишніх стосунках з нареченим, співаком Іллею Парфенюком.

Пара оголосила про розрив незадовго після народження у них доньки минулого року. Вони наголосили, що більше не разом задля "збереження морального і духовного здоровʼя". Після того у Мережі ходили чутки про домашнє насилля з боку зірки. Утім, тоді Парфенюк публічно спростовував це.

Своєю чергою, блогерка Сімбочка запевняє, що це правда. Свої слова вона підтвердила в інтерв'ю Василю Тимошенко. Зокрема, зірка Мережі вперше публічно дала послухати запис сварки з Парфенюком з диктофону, коли вони ще були парою. У фрагменті чується голос виконавця, який нецензурно та жорстоко поливає брудом обраницю і звинувачує її у тому, що "вона ламає йому майбутнє". Водночас на тлі інколи лунають звуки ударів.

Сімбочка оприлюднила запис сварки з Парфенюком

Також блогерка додає, що не завжди стримувалася й інколи теж могла докласти фізичних зусиль під час чергової сварки. Тим не менш, завжди ініціювала діалоги й пропонувала більше спілкуватися про такі спалахи агресії.

"Були дуже жорстокі сварки. Але я не ідеальна теж. Я і сварилася, й штовхала його. І я ж не сиділа, як мишка, коли він на мене кричав. Він і я дуже запальні. Потім з вагітністю я була спокійнішою, а він був дуже агресивним. Мені іноді ставало страшно. Я йому навіть говорила: "Що мені треба зробити, коли ти знову будеш таким агресивним. Бо я ж навіть не кажу тобі нічого у відповідь і не намагаюся провокувати. Давай проговорювати, чому у нас такі сварки, що я не так роблю", - розповіла колишня артиста.

Ілля Парфенюк та Сімбочка з донькою / Фото: instagram.com/simbochkka

Попри все, Сімбочка зауважує, що Парфенюк не бив її. Щоправда, в той же момент блогерка пригадує випадок, коли вона була на сьомому місяці вагітності й Парфенюк грубо кинув її на ліжко. У результаті дівчина вдарилася животом об бильце.

"Він підіймає мене за волосся, починає трусити. Не скажу, що він мене побив, ні. Він мене підіймає і кидає на ліжко, де я вдарилась животом об бильце ліжка. Це був м'який матрац, але все одно боляче – в мене там дитина. Залазить на мене зверху, тримає за горло. Не душить, просто тримає. І каже: "Ти мерзота, негідна життя". Досі не розумію, чому він зі мною так поступив", - шокувала Сімбочка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських заговорила про свої помилки у стосунках і заінтригувала фанів кінцем почуттів.

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