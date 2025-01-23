Екснаречена Парфенюка зробила мамопластику і показала, який вигляд мають її груди після операції

Колишня наречена співака Іллі Парфенюка – блогерка Сімбочка – наважилася на мамопластику.

Про це зірка Мережі розповіла у своєму Telegram-каналі. Блогерка поділилася, що вже перенесла хірургічне втручання. Щоправда, Сімбочка зізнається, що тіло після операції неабияк болить. Тож, вона підозрює, що реабілітація буде не з легких. Також колишня наречена Парфенюка вже показала перші фото її бюста після операції. Наразі блогерка носить спеціальний бандаж. Тим часом пильні користувачі звернули увагу, що на підборідді в Сімбочки видніється пов'язка. Тож, фани підозрюють, що вона зробила ще якусь пластичну операцію, окрім мамопластики.

"Я на зв'язку. Дуже важка буде реабілітація. Хоча відео після я бачила, дуже гарно наче", - поділилася блогерка.

Блогерка Сімбочка зробила мамопластику / Фото: Фото з соціальних мереж

Зірка Мережі також поділилася, що відчуває, що результат буде чудовим. Тим більше Сімбочці не знадобилася підтяжка. Лікар запевнив, що після грудного вигодовування бюст блогерки зберіг форму. Тож без підтяжки в Сімбочки не буде додаткових швів.

"Лікар сказав, що мені пощастило, що груди дуже гарні після вигодовування. Необхідності робити підтяжки немає, тобто додаткових швів не буде", - поділилася блогерка.

Блогерка Сімбочка зробила мамопластику / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, нещодавно колишня наречена Іллі Парфенюка шокувала подробицями їхнього розриву. Також блогерка здивувала його ставленням до їхньої спільної доньки, якій ще навіть не виповнився рік.

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