"Екснаречена" Віталія Козловського відреагувала на його одруження та майбутнє батьківство

Раміна Есхакзай оригінально привітала свого “колишнього” зі змінами в особистому житті.
Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай не лишилася осторонь новини про те, що її "екскоханий", співак-захисник Віталій Козловський вперше стане батьком.
На зміни в особистому житті свого "колишнього" Раміна в оригінальний спосіб відреагувала на своїй сторінці в Instagram. У фотоблогу вона розмістила селфі з Козловським, де вони усміхаються, а Віталій тримає Раміну за плече:
""Пінаколада" - справа випадку. І все таки Шекспір напише не про нас", - підписала знімок Есхакзай.
Зазначимо, що про роман між Раміною Есхакзай, яка була учасницею романтичного реаліті "Холостяк 5" та співаком Віталєм Козлвоським стало відомо 2016 року. Виконавець навіть освідчувався обраниці. Втім 2017-го стало відомо, що Есхакзай пішла від Козловського.
Наприкінці 2022 року співак зізнався, що його роман з Раміною був фіктивним. Мовляв, ініціаторкою створення всієї цієї історії про їхні стосунки була Раміна. І все це було зроблено заради піару. Після цього знаменитості вкрай рідко спілкувалися. Втім, за словами Козловского, Раміна завжди підьтримує усі його музичні прем’єри у своїх соцмережах.
Нагадаємо, що днями Віталій Козловський підтвердив, що вперше стане батьком. Артист показав свою вагітну дружину у кліпі на ліричний трек "Рубіж".
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