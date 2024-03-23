"Екснаречена" Віталія Козловського відреагувала на його одруження та майбутнє батьківство

Раміна Есхакзай оригінально привітала свого “колишнього” зі змінами в особистому житті.

Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай не лишилася осторонь новини про те, що її "екскоханий", співак-захисник Віталій Козловський вперше стане батьком.

На зміни в особистому житті свого "колишнього" Раміна в оригінальний спосіб відреагувала на своїй сторінці в Instagram. У фотоблогу вона розмістила селфі з Козловським, де вони усміхаються, а Віталій тримає Раміну за плече:

""Пінаколада" - справа випадку. І все таки Шекспір напише не про нас", - підписала знімок Есхакзай.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Зазначимо, що про роман між Раміною Есхакзай, яка була учасницею романтичного реаліті "Холостяк 5" та співаком Віталєм Козлвоським стало відомо 2016 року. Виконавець навіть освідчувався обраниці. Втім 2017-го стало відомо, що Есхакзай пішла від Козловського.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

Наприкінці 2022 року співак зізнався, що його роман з Раміною був фіктивним. Мовляв, ініціаторкою створення всієї цієї історії про їхні стосунки була Раміна. І все це було зроблено заради піару. Після цього знаменитості вкрай рідко спілкувалися. Втім, за словами Козловского, Раміна завжди підьтримує усі його музичні прем’єри у своїх соцмережах.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

Нагадаємо, що днями Віталій Козловський підтвердив, що вперше стане батьком. Артист показав свою вагітну дружину у кліпі на ліричний трек "Рубіж".

Читайте також: