Екснаречена скандального Мериліна Менсона заявила, що співак погрожував її 8-річному сину

Жінці довелося переїхати до Нешвіллу.

Відома американська акторка, співачка та екснаречена Мериліна Менсона, Еван Рейчел Вуд, заявила, що артист погрожував її 8-річному сину.

Так, артистка поділилась, що скандальний рокер говорив їй, що зґвалтує її сина. До слова, акторка розповіла, що їй довелося встановити вікна з куленепробивного скла та сталеві двері у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Пізніше, через погрози Менсона, Рейчел переїхала до Нешвіллу.

Мерилін Менсон та Еван Рейчел Вуд / Getty Images

"Я отримала тяжку травму: фізичну та емоційну. Я боюся, що він помститься мені за те, що я дала проти нього показання. Він захоче завдати шкоди мені, моєму сину та членам моєї сім'ї", - сказала Еван Рейчел Вуд, пише Daily Mail.

Окрім того, зірка додала, що постійно отримує погрози від фанів рокера. Акторці пишуть, що знаються, де вона живе. Якщо ж Рейчел не "відчепиться" від Менсона, то вони "вб’ють" її.

Нагадаємо, Еван Рейчел Вуд одна із перших звинуватила Мериліна Менсона в насильстві. Знаменитість заявила, що музикант декілька років ображав та знущався з неї.

Еван Рейчел Вуд і Мерилін Менсон / Getty Images

Загалом про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок. Однак сам музикант стверджує, що такі заяви про насильство — це "жахливе спотворення реальності".

Втім, в середині листопада The Rolling Stone опублікувало розслідування, що стосувалося Мериліна Менсона. В ньому зазначається, що музикант нібито замикав жінок у своєму будинку в Західному Голлівуді у звуконепроникній кімнаті зі скла та піддавав їх психологічним тортурам.

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