Екснаречений Есхакзай розповів про останню розмову з відомою співачкою, яка зрадила Україну

Колишній наречений журналістки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін розповів, чи підтримує зв'язок зі своєю подругою Анною Asti, яка під час війни зрадила Україну й зараз живе в РФ.

За словами Євгена до великої війни їх з виконавицею пов'язувала дружба ще з часів проживання у Черкасах. Вона протривала 15 років і потім закінчилася через проросійську позицію Asti. Адвокат зізнається, що деякий час намагався пояснити подрузі, що вона чинить неправильно й просто зраджує рідну Україну.

"Аня зі своїм чоловіком приїхала десь в середині лютого 2022 року до Києва, щоб потім в Одесі зняти кліп. Бо вона тоді сольну кар’єру почала. На той момент ми дружили близько 15 років з юності, бо ми родом з Черкас. Почалося повномасштабне вторгнення. Вона певний час жила тут, а потім прийняла рішення їхати до Росії. Коли вона приїхала туди, то телефонувала й запитувала: "Що ти, як ти?". Я вже тоді поїхав на фронт. Я їй поставив запитання: "Що ти думаєш робити зі своїм життям?". Тому що в мене були якісь рекомендації на кшталт виїхати зараз в Естонію, пересиди там, у неї ж є гроші. Я казав, що маму (Анни – прим. ред.) треба повертати в Черкаси, бо вона живе й працює там, у неї там вся родина", - розповів Євген в інтерв'ю проєкту "Розмова".

Анна Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

Втім, жодні аргументи Проніна так і не змусили совість Анни сколихнутися, тож вона свідомо обрала криваві рублі в державі-агресорці. Через деякий час адвокат остаточно розставив усі крапки над "і" й попрощався з нею назавжди. Своєю чергою запроданка відреагувала нейтрально й просто перепросила.

"Вона достатньо однозначно сказала, що робити цього не буде. У той момент у нас припинилося спілкування. Я написав їй велике повідомлення, де сказав: "Нам потрібно попрощатися, ти зробила свій вибір, ми більше ніколи не зможемо спілкуватися, бачитися чи якось перетинатися, і тому прощавай". Вона мені також відповіла дуже великим текстом, в якому Аня написала, що їй шкода, що так вийшло, і перепросила, що не виправдала моїх сподівань. Це було майже рік тому. Нічого складно в цьому немає. Я вдячний їй за дитинство, але у нас не може бути сьогодення й майбутнього, тому що вона для мене зрадниця нашої країни й своїх людей", - додав Пронін.

Нагадаємо. нещодавно Євген Пронін зізнався, як ставиться до нового обранця колишньої нареченої Раміни Есхакзай, який служить в ЗСУ.

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