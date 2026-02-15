Екснаречений MELOVIN після розставання шокував погрозами від фанів зірки: "Далі будуть заяви"

MELOVIN і його колишній наречений Петро

Колишній наречений співака MELOVIN — військовий Петро — несподівано заговорив про погрози в його бік після розставання.

Так, захисник публічно розповів про неприємні наслідки після розставання з артистом. Петро зазначив, що став об’єктом агресивних повідомлень від частини фанатів, і попередив про подальші дії. У своєму Instagram Петро звернувся до прихильників MELOVIN із закликом припинити будь-які образи в бік обох і пригрозив судом.

«Дорогі меловінатори, те, що ми розійшлися з MELOVIN, не робить поганим ні мене, ні його. Це був наш вибір. А погрожувати мені та писати, щоб я зд*х — це на вашій совість. Я попереджаю, далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова. Так само прошу не писати про MELOVIN нічого поганого. Не подобається — перегорніть. Так буде спокійно всім. І так вистачає нервів з війною. Дякую за увагу!» — написав Петро.

Сториз Петра Злоті / © instagram.com/zlotia_p

Зазначимо, про розставання MELOVIN з нареченим-військовим Петром стало відомо цього року у День святого Валентина. Співак наголосив, що не виноситиме брудну білизну назагал і лишень подякував колишньому обранцеві за «досвід». Своєю чергою Петро таки натякнув на причини їхнього розриву й шокував зізнанням про дитячі травми, які вплинули на стосунки.