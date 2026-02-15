ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

Екснаречений MELOVIN після розставання шокував погрозами від фанів зірки: "Далі будуть заяви"

Військовий попередив недоброзичливців про серйозні наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MELOVIN і його колишній наречений Петро

MELOVIN і його колишній наречений Петро

Колишній наречений співака MELOVIN — військовий Петро — несподівано заговорив про погрози в його бік після розставання.

Так, захисник публічно розповів про неприємні наслідки після розставання з артистом. Петро зазначив, що став об’єктом агресивних повідомлень від частини фанатів, і попередив про подальші дії. У своєму Instagram Петро звернувся до прихильників MELOVIN із закликом припинити будь-які образи в бік обох і пригрозив судом.

«Дорогі меловінатори, те, що ми розійшлися з MELOVIN, не робить поганим ні мене, ні його. Це був наш вибір. А погрожувати мені та писати, щоб я зд*х — це на вашій совість. Я попереджаю, далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова. Так само прошу не писати про MELOVIN нічого поганого. Не подобається — перегорніть. Так буде спокійно всім. І так вистачає нервів з війною. Дякую за увагу!» — написав Петро.

Сториз Петра Злоті / © instagram.com/zlotia_p

Сториз Петра Злоті / © instagram.com/zlotia_p

Зазначимо, про розставання MELOVIN з нареченим-військовим Петром стало відомо цього року у День святого Валентина. Співак наголосив, що не виноситиме брудну білизну назагал і лишень подякував колишньому обранцеві за «досвід». Своєю чергою Петро таки натякнув на причини їхнього розриву й шокував зізнанням про дитячі травми, які вплинули на стосунки.

Дата публікації
Кількість переглядів
302
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie