Екснаречений MELOVIN закрутив роман через місяць після розриву

MELOVIN та його екснаречений Петро

Колишній наречений виконавця MELOVIN, Петро Злотя, здивував фанатів новими стосунками всього за місяць після розриву.

У своїх Instagram‑історіях він прямо відповів на запитання підписників і оголосив, що вже зустрічається з новим партнером. Публікація одразу підірвала мережу — адже розрив із MELOVIN відбувся нещодавно, і шанувальники ще не встигли оговтатися від новини про їхнє розставання.

Instagram-історія Петра Злоті / © instagram.com/zlotia_p

Ще в одній історії Петро поділився, який день у його житті він вважає найщасливішим, і назвав 15 лютого цього року. Ця дата викликала хвилю припущень. Ймовіно йшлося про розрив із MÉLOVIN, пропустили фани, проте інші розцінили відповідь як символ нового старту в особистому житті Петра.

Instagram-історія Петра Злоті / © instagram.com/zlotia_p

До слова, Петро — парамедик та інструктор ЗСУ, який раніше здобув увагу соцмереж після яскравої пропозиції руки й серця MELOVIN на Майдані. Пара познайомилася у Tinder, де спершу обмінялася повідомленнями, але згодом їхні стосунки переросли у романтичні й набули публічності.

Стосунки тривали кілька місяців, однак на День закоханих у лютому 2026 року пара оголосила про розрив, залишивши підписникам лише короткі коментарі про завершення роману.

