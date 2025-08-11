Екс"НЕАНГЕЛ" Смеюха народила первістка: зірковий стиліст розкрив, де вони зараз

Вікторія Смеюха / © instagram.com/vikanablack

Відомий майстер стилю серед зірок шоубізнесу Іван Морозов розкрив подробиці життя ексучасниць "НЕАНГЕЛІВ".

Стиліст після співпраці з виконавицями не припинив спілкування. Тож в інтерв'ю Анні Севастьяновій для YouTube-проєкту ТСН.ua Іван розповів, що зараз Слава Камінська та Вікторія Смеюха проживають за кордоном. Він також підтвердив тривалі чутки, що Вікторія вперше стала мамою. Зі слів стиліста, у неї й справді народився малюк, з яким вона проживає в Італії. Тим часом Слава перебуває з родиною на острові в Іспанії, але навідується до України.

"Віка і Слава проживають за кордоном: Слава на Тенерифе, а Віка в Італії. Вони там перебувають вимушено через маленьких дітей, яких вони не хочуть везти під обстріли. У Слави час від часу випадає нагода приїхати, бо тут її нерухомість і справи. А Вікторія, наскільки мені відомо, не приїжджає виключно тому, що має достатньо маленьку дитину", — зазначив Морозов.

Гурт "НЕАНГЕЛИ" й Іван Морозов

Водночас стиліст припускає, що у майбутньому колишній дует може переродитися й відновити свою творчу діяльність, оскільки їхня популярність не вщухає.

"Але я впевнений, щойно буде можливість зробити повернення "НЕАНГЕЛІВ" — вони це зроблять, бо не втратили популярність навіть сьогодні", — додав Іван.

Нагадаємо, нещодавно Іван Морозов назвав головні недоліки зачісок Олі Полякової та Камалії, надавши їм професійні поради.