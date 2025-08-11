- Дата публікації
Екс"НЕАНГЕЛ" Смеюха народила первістка: зірковий стиліст розкрив, де вони зараз
Морозов привідкрив таємницю життя ексучасниць "НЕАНГЕЛІВ" під час війни.
Відомий майстер стилю серед зірок шоубізнесу Іван Морозов розкрив подробиці життя ексучасниць "НЕАНГЕЛІВ".
Стиліст після співпраці з виконавицями не припинив спілкування. Тож в інтерв'ю Анні Севастьяновій для YouTube-проєкту ТСН.ua Іван розповів, що зараз Слава Камінська та Вікторія Смеюха проживають за кордоном. Він також підтвердив тривалі чутки, що Вікторія вперше стала мамою. Зі слів стиліста, у неї й справді народився малюк, з яким вона проживає в Італії. Тим часом Слава перебуває з родиною на острові в Іспанії, але навідується до України.
"Віка і Слава проживають за кордоном: Слава на Тенерифе, а Віка в Італії. Вони там перебувають вимушено через маленьких дітей, яких вони не хочуть везти під обстріли. У Слави час від часу випадає нагода приїхати, бо тут її нерухомість і справи. А Вікторія, наскільки мені відомо, не приїжджає виключно тому, що має достатньо маленьку дитину", — зазначив Морозов.
Водночас стиліст припускає, що у майбутньому колишній дует може переродитися й відновити свою творчу діяльність, оскільки їхня популярність не вщухає.
"Але я впевнений, щойно буде можливість зробити повернення "НЕАНГЕЛІВ" — вони це зроблять, бо не втратили популярність навіть сьогодні", — додав Іван.
Нагадаємо, нещодавно Іван Морозов назвав головні недоліки зачісок Олі Полякової та Камалії, надавши їм професійні поради.