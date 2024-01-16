Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Ексобранець Наталії Могилевської прокоментував усиновлення нею двох дітей

Ексобранець Наталії Могилевської прокоментував усиновлення нею двох дітей

Ексобранець Наталії Могилевської прокоментував усиновлення нею двох дітей

Наталія Могилевська з доньками та Олександр Ягольник

Олександр Ягольник пригадав, що співачка вже мала досвід материнства.

Перший продюсер та автор пісень Наталії Могилевської і її колишній коханий Олександр Ягольник поділився емоціями після зізнання артистки про те, що вона стала мамою.

За словами ексбойфренда Наталії, він був дуже щасливий почути таку новину. І додав, що раніше здогадувався, що співачка дійде до цього рішення.

"Я завжди радий, коли в Наталі щось хороше відбувається в житті, особливо в такій важливій сфері, як сім'я. Будь-якій жінці хочеться реалізувати свої материнські почуття, і я, зізнаюся, так собі й думав і відчував, що врешті Наталка зупиниться на тому, щоб удочерити когось. І зараз дуже тішуся з того, як розпорядилася доля", – розповів Олександр у коментарі oboz.ua.

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ягольник переконаний, що Наталя точно впорається з роллю мами, адже раніше вона вже допомагала виховувати трьох дітей ще одному своєму ексбойфренду Єгору Долініну.

"Думаю, що з Могилевської вийде чудова мама і своє бажання материнства вона реалізує повною мірою. Крім того, у неї був уже певний досвід виховання дівчаток", – додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська вперше відповіла на хвилю хейту після появи у неї дітей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація