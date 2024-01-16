Ексобранець Наталії Могилевської прокоментував усиновлення нею двох дітей

Перший продюсер та автор пісень Наталії Могилевської і її колишній коханий Олександр Ягольник поділився емоціями після зізнання артистки про те, що вона стала мамою.

За словами ексбойфренда Наталії, він був дуже щасливий почути таку новину. І додав, що раніше здогадувався, що співачка дійде до цього рішення.

"Я завжди радий, коли в Наталі щось хороше відбувається в житті, особливо в такій важливій сфері, як сім'я. Будь-якій жінці хочеться реалізувати свої материнські почуття, і я, зізнаюся, так собі й думав і відчував, що врешті Наталка зупиниться на тому, щоб удочерити когось. І зараз дуже тішуся з того, як розпорядилася доля", – розповів Олександр у коментарі oboz.ua.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ягольник переконаний, що Наталя точно впорається з роллю мами, адже раніше вона вже допомагала виховувати трьох дітей ще одному своєму ексбойфренду Єгору Долініну.

"Думаю, що з Могилевської вийде чудова мама і своє бажання материнства вона реалізує повною мірою. Крім того, у неї був уже певний досвід виховання дівчаток", – додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська вперше відповіла на хвилю хейту після появи у неї дітей.

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