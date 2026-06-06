ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
2 хв

Ексобранець Ірини Білик чесно зізнався, чому не одружився з нею за вісім років роману

Продюсер Нікітін пояснив, що його тоді зупиняло.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Ірина Білик та Юрій Нікітін

Ірина Білик та Юрій Нікітін

Український продюсер Юрій Нікітін відверто розповів, чому за вісім років стосунків не повів під вінець співачку Ірину Білик, з якою свого часу був однією з найобговорюваніших пар українського шоубізнесу.

Як відомо, попри серйозний роман і великі очікування прихильників, закохані так і не узаконили свої стосунки. Як зізнався Нікітін, у молодості він просто не розумів, навіщо потрібен офіційний шлюб, особливо якщо в пари немає спільних дітей. За словами Нікітіна, він завжди сприймав штамп у паспорті радше як інструмент для вирішення юридичних і побутових питань, а не як підтвердження почуттів між людьми.

«Для мене офіційне одруження — тоді це було щось таке дивне. Я не розумів, навіщо, коли немає дітей. Коли є діти — зрозуміло. А коли немає дітей — на що воно впливає? Я не розумів, що вирішує штамп у паспорті, окрім якихось побутових моментів. Якщо немає таких суперечок, то навіщо одружуватися?» — пояснив продюсер в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Ірина Білик та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Ірина Білик та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

На формування його поглядів вплинув і особистий досвід родини. Продюсер пригадує, що бачив, як його сестри виходили заміж, а згодом досить швидко розлучалися. Саме тому він скептично ставився до самого інституту шлюбу.

Крім того, в той період життя Нікітін був повністю занурений у кар’єру. Після гастролей країнами колишнього Радянського Союзу він повернувся до України з амбітними планами підкорити музичну індустрію, тому про створення сім’ї майже не думав.

«Яка у 20 років сімейна ідилія? Я — рок-музикант, який об’їхав увесь Радянський Союз і приїхав будувати кар’єру. Яка родина? Який сімейний затишок? У нас були розмови про дітей… Але не так, що вона казала, що хоче дитину, а я забороняю. Це були не про це розмови, а просто гіпотетично» — зазначив продюсер.

Зазначимо, роман Юрія Нікітіна та Ірини Білик тривав вісім років і закінчився 1998 року. Попри розрив, колишнім закоханим вдалося зберегти теплі професійні та дружні стосунки. Ба більше, продюсер став хрещеним батьком старшого сина співачки Гліба Оверчука й зараз допомагає йому творчими порадами за потреби.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін назвав причину свого перебування за кордоном під час війни. Зірка зізнався, коли навідається до України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
581
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie