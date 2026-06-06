Ексобранець Ірини Білик чесно зізнався, чому не одружився з нею за вісім років роману

Ірина Білик та Юрій Нікітін

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Український продюсер Юрій Нікітін відверто розповів, чому за вісім років стосунків не повів під вінець співачку Ірину Білик, з якою свого часу був однією з найобговорюваніших пар українського шоубізнесу.

Як відомо, попри серйозний роман і великі очікування прихильників, закохані так і не узаконили свої стосунки. Як зізнався Нікітін, у молодості він просто не розумів, навіщо потрібен офіційний шлюб, особливо якщо в пари немає спільних дітей. За словами Нікітіна, він завжди сприймав штамп у паспорті радше як інструмент для вирішення юридичних і побутових питань, а не як підтвердження почуттів між людьми.

«Для мене офіційне одруження — тоді це було щось таке дивне. Я не розумів, навіщо, коли немає дітей. Коли є діти — зрозуміло. А коли немає дітей — на що воно впливає? Я не розумів, що вирішує штамп у паспорті, окрім якихось побутових моментів. Якщо немає таких суперечок, то навіщо одружуватися?» — пояснив продюсер в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Ірина Білик та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

На формування його поглядів вплинув і особистий досвід родини. Продюсер пригадує, що бачив, як його сестри виходили заміж, а згодом досить швидко розлучалися. Саме тому він скептично ставився до самого інституту шлюбу.

Крім того, в той період життя Нікітін був повністю занурений у кар’єру. Після гастролей країнами колишнього Радянського Союзу він повернувся до України з амбітними планами підкорити музичну індустрію, тому про створення сім’ї майже не думав.

«Яка у 20 років сімейна ідилія? Я — рок-музикант, який об’їхав увесь Радянський Союз і приїхав будувати кар’єру. Яка родина? Який сімейний затишок? У нас були розмови про дітей… Але не так, що вона казала, що хоче дитину, а я забороняю. Це були не про це розмови, а просто гіпотетично» — зазначив продюсер.

Зазначимо, роман Юрія Нікітіна та Ірини Білик тривав вісім років і закінчився 1998 року. Попри розрив, колишнім закоханим вдалося зберегти теплі професійні та дружні стосунки. Ба більше, продюсер став хрещеним батьком старшого сина співачки Гліба Оверчука й зараз допомагає йому творчими порадами за потреби.

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Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін назвав причину свого перебування за кордоном під час війни. Зірка зізнався, коли навідається до України.

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