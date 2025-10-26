Ексобраниця Цимбалюка висловилася про його участь у "Холостяку" та їхній розрив: "Не вірте"

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка відверто висловилася про новий сезон «Холостяка» за його участі.

У своєму фотоблогу 38-річна бізнесвумен Світлана Готочкіна розповіла, що зараз її нічого не пов’язує з колишнім і тему особистого життя вона б воліла тримати подалі від публіки. Та все ж натякнула, що інформація у Мережі та на ТБ не завжди є правдивою, аби їй довіряти. Таку гучну заяву колишня Цимбалюка зробила після того, як він на романтичному шоу розповів, що вони буцімто розійшлися через дистанцію та непорозуміння.

«Ніколи не обговорювала особисте життя публічно і зараз не буду. Можу сказати лише одне: не вірте всьому, що пишуть в інтернеті та показують по телевізору. Не все, що показують на екранах, стосується реальності. Реальність завжди глибша, ніж заголовки. І припиніть мені скидати крінжові відео та статті. Мені це нецікаво дивитися», — наголосила Світлана.

Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Водночас бізнесвумен поділилася, що в її особистому житті змін після розставання з Тарасом не відбулося. Зокрема, зараз вона досі перебуває у статусі холостячки та вірить у краще майбутнє.

«Ні, хлопця немає. Якщо бути з вами щирою, то я давно готова до сімʼї та дітей, але поки що я не зустріла тієї людини, якій змогла б довірити своє життя. І що стосується дітей, буквально ще декілька років тому я хотіла трьох діток, але зараз це бажання пішло. Але це не точно. Я знаю, що всьому свій час і все, що судилося мені, все трапиться обов’язково», — додала Готочкіна.

Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

