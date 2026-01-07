Ексобраниця Wellboy нажахала серйозним діагнозом: співак публічно підтримав колишню

Wellboy та Яна Савченко / © instagram.com/a.wellboy

Український співак Антон Вельбой, більш відомий як Wellboy, розповів про хворобу своєї колишньої обраниці, стилістки Яни Савченко.

Як виявилося, дівчина вже тривалий час перебуває під наглядом лікарів. У себе в Instagram вона опублікувала власне фото з лікарняного ліжка, яке зробила з катетером у руці. У дописі Савченко повідомила, що зараз активно бореться з раком, і зізналася, що потребує фінансової допомоги. І додала, що за належного лікування у неї є високі шанси на одужання.

«Цей текст дався мені складно — я писала його майже місяць, бо не могла наважитися. Мені діагностували Т-лімфобластну лімфому, простими словами — рак. Таке може трапитися з будь-ким. Зараз я змирилась і роблю все, що від мене залежить. Лікування можливе лише хіміотерапією. Один тиждень я проводжу в лікарні на крапельницях, кілька тижнів — вдома на відновленні. За грудень я вже пройшла перший блок, попереду ще чотири–п’ять. Загалом лікування триватиме близько шести місяців. З хороших новин — шанси на повне одужання високі», — поділилася Яна.

Wellboy про хворобу Яни Савченко / © instagram.com/a.wellboy

Небайдужим виявився зірковий ексбойфренд Wellboy. Він поділився дописом Яни і закликав допомогти їй фінансово. Своєю чергою, стилістка пообіцяла всі кошти, які не знадобляться, витратити на збори тих, хто цього потребує.

Зазначимо, Wellboy та Яна Савченко почали зустрічатися 2022 року, але вже 2025 року стало відомо про їхній розрив. До того співак не приховував, що «не був кращим у стосунках» і страждав від шкідливих залежностей.

