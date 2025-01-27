Експідопічна Меладзе назвала причину його розлучення з Вірою Брежнєвою після восьми років шлюбу

Співачка Анастасія Приходько, продюсером якої колись був композитор Костянтин Меладзе, висловилася про його розлучення з Вірою Брежнєвою.

Артистка переконана, що негаразди в пари почалися на тлі творчої кризи. Зокрема, Костянтин Меладзе втратив натхнення та припинив писати пісні. Тим часом Віра була змушена звертатися до інших авторів. Анастасія Приходько переконана, що на тлі цього почалися сварки.

"Особисто моя думка, як я думаю. У Кості бувають такі моменти, коли він випадає з обойми й нічого не пише. У нього є такий момент, коли він не може писати. Коли я подивилася на проміжок часу між випусканням пісень Віри Брежнєвої, а потім я помічаю, що це не почерк Костянтина Меладзе, я розумію, що Віра пішла десь шукати пісні. На тлі того, що дві творчі людини, мені здається, що почалися сварки", - розповіла співачка у проєкті "33 запитання".

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: facebook.com/BrezhnevaVera

Анастасія Приходько вважає, що Віра Брежнєва є вимогливою, тим часом Костянтину Меладзе для того, щоб творити, необхідна муза. Тож, співачка переконана, що композитор припинив надихатися своєю дружиною. Врешті, це призвело до того, що подружжя після восьми років шлюбу оголосило про розлучення.

"Віра – вона більш така, вимоглива, а Костя, якщо впадає в депресію, то поки він сам з неї не вийде, його нічого не змусить сісти за рояль. Він людина така: муза є – він пише, змусити його написати – ніколи в житті не буде. Він пише лише тим проєктам, якими він надихається. Мені здається, він просто припинив нею надихатися. Ну, це тільки моя думка", - переконана артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько висловилася й про свої стосунки з чоловіком. Артистка розкрила, чим займається її коханий та як вони ділять гроші в родині.

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