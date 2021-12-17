Експідопічна MONATIK Nino випустила перший трек після припинення співпраці з ним

Артистка представила оптимістичний трек-маніфест "В ожидании тебя".

Експідопічна MONATIK Corporation Nino Basilaya вперше після того, як покинула лейбл артиста, представила трек.

Виконавиця записала композицію "В ожидании тебя". Авторкою треку виступила Анастасія Пустовіт, яка в один з вечорів просто надіслала трек в дірект Ніно з фразою: "Це пісня про тебе".

За словами співачки, вона натиснула на play – і буквально одразу ж почала плакати, настільки влучно слова відображали її особисту історію. Це історія боротьби за своє місце в цьому світі, за коханих людей, які не завжди бувають поруч. У пісні є той оптимістичний принцип, який допоміг дівчині впоратися з багатьма викликами та труднощами. Аранжуванням пісні займався Андрій Вдовиченко.

"Пісня "В ожидании тебя" дуже близька мені. Чесно, іноді мені здається, що "весь світ проти мене", але віра в краще завжди перемагає! Цей трек – на 100% про мою реальність, про те, наскільки мене тримає почуття прихильності до людини, яку я дійсно хочу бачити й чути, кого я так люблю. Ця пісня викликає відчуття свободи та легкості, як і має бути з реальним коханням: вона окриляє тебе і робить щасливим", - розповіла Ніно.

Зазначимо, що Nino Basilaya – це нове обличчя української поп-музики. Попри молодий вік, Ніно вже досягла успіху в телевізійному проєкті "Голос.Діти", дійшовши до фіналу. Саме на цьому проєкті розпочалася її співпраця з Дмитром Монатіком, який був наставником дівчини, а пізніше – став продюсером, підписавши на свій лейбл. Цього літа Ніно вирушила у сольне плавання як незалежна артистка.

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