Експідопічна Потапа Michelle Andrade випустила першу від початку війни пісню українською

Експідопічна продюсерського центру Потапа та Ірини Горової MOЗGI Entertainment Michelle Andrade потішила шанувальників новою музичною роботою.

Так, артистка випустила ремікс на композицію "Мою любов" української співачки Sofia Shanti, який, до речі, записала у дуеті з авторкою треку. Софія випустила оригінальну версію пісні у травні цього року. У композиції йдеться про роздуми дівчини, яка переживає любовну драму та перетворює свої переживання на потужне висловлювання.

У новій версії треку артистки додали до пісні нових сенсів і створили композицію в концепції girl power.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що їм пісня у дуетному виконанні припала до смаку: "Пісня гарна! Дуже сподобалося, як поєднались голоси!", "дівчата, ви – вогонь!", "Вокал класно поєднується. Пісня клас. Я відчув", "Парт Міші, звісно, бадьоріше, відчувається різниця рівнів. У будь-якому випадку дуже придатний продакшн".

Michelle Andrade та Sofia Shanti / Фото: instagram.com/mishvirmish

Нагадаємо, що у червні цього року Michelle Andrade розповіла, що вона та Позитив більше не є артистами продюсерського центру MOЗGI Entertainment, який заснували Ірина Горова та Потап. Також Мішель поділилася, що й сам продюсерський центр змінив свій орієнтир у роботі і тепер це відкритий лейбл, який готовий надати свої послуги різним артистам.

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