Експідопічна Потапа Мішель Андраде чесно відповіла, чи спілкується зараз зі скандальним репером

Українська співачка та експідопічна продюсерського центру Потапа та Ірини Горової MOЗGI Entertainment Мішель Андраде чесно зізналася, чи спілкується з артистом після хейту українців в його бік.

Мішель одразу відповіла, що припинила будь-яке спілкування з Потапом. За її словами, минув той час, коли вони були потрібні одне одному. До того ж Андраде прокоментувала скандальну поведінку зірки. Вона натякнула на те, що у її експродюсера настав період, коли він помиляється.

Мішель Андраде і Потап

"Ми до того, як почалася повномасштабна війна, перестали спілкуватися з Потапом взагалі. Тому що час прийшов. Інколи так буває, що ти продовжуєш спілкування з друзями, а іноді буває так, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше. Ось так. У кожної людини є моменти, коли вона помиляється. Мені здається, що він такий період зараз і переживає", - розповіла співачка в програмі "Ранок у великому місті".

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Зазначимо, від 2016 року співачка Michelle Andrade перебувала у складі продюсерського центру MOЗGI Entertainment. Втім, незадовго після початку війни вона припинила співпрацю і пояснила чому. Також артистка зізналася, як тепер організовує свою сольну кар'єру.

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