Експідопічна Потапа розповіла про інших артисток, яких він схиляв до інтиму: "Робить гидкі і мерзотні речі"

Українська співачка GIP C, яка була учасницею гурту NZK та співпрацювала з продюсером Потапом, знову записала скандальне відео про репера.

Знаменитість у своєму Instagram пояснила, що вона в жодному разі не збиралася хайпуватися на цій історії. Зокрема, виконавиця наголосила, що розповіла, що Потап їй пропонував інтим в обмін на кар'єру, задля того, щоб розкрити про продюсера правду. GIP C також додала, що не лише їй репер робив подібну пропозицію, а й іншим артисткам теж. Утім їхні імена співачка не збирається розкривати, адже поважає конфіденційність.

Потап і GIP C / Фото: instagram.com/iamgip.c

"Мені не потрібні якісь обійми, щоб мене пожаліли. Я взагалі намагаюся донести історію про те, що є "впливова" людина, яка користувалася і користується своєю популярністю для шантажу, робить гидкі і мерзотні речі по відношенню до мене, по відношенню до інших артисток, імена яких та ситуації я поки не готова і не хочу про це говорити. Це чужі історії. Я просто це знаю. Я розповідаю те, що відбувалося зі мною. Замість захисту чи якогось розуміння, мене під***сять. Мені взагалі не страшно, мене це взагалі жодним чином не хвилює. Просто, ви взагалі не в той бік копаєте, не туди дивитеся. Це так сумно", - заявила виконавиця.

GIP C / Фото: instagram.com/iamgip.c

Нагадаємо, нещодавно довкола репера та продюсера Потапа розгорівся гучний скандал. Експідопічна знаменитості заявила, що він нібито пропонував їй інтим в обмін на кар'єру. Однак думки користувачів розділилися. Одні почали співчувати співачці, інші розкритикували за хайп на імені відомого артиста, адже раніше вона нібито товаришувала з Потапом та Настею Каменських, була на їхньому весіллі та вітала зі святами. На це GIP C відповіла, що має докази своїх слів, однак поки не хоче їх оприлюднювати.

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