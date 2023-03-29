Експідопічна Потапа відповіла, чому раніше не звинувачувала продюсера в харасменті: "В Україні мовчала б"

Також виконавиця прокоментувала, з якою метою розповіла такі скандальні подробиці про репера.

Українська співачка GIP C, справжнє ім'я якої Євгенія Горбань, відповіла, чому раніше не розповідала, що нібито стала жертвою харасменту, коли була учасницею гурту NZK та співпрацювала з репером та продюсером Потапом.

У своєму Instagram виконавиця зізналась, що боялася це робити через погрози. За словами співачки, в Україні вона б не наважилася розповісти такі скандальні подробиці. Наразі ж співачка перебуває у США, тож нічого їй не завадило це зробити.

Потап і GIP C / Фото: instagram.com/iamgip.c

"Я знаю, що правда вилізе. Правда завжди збирається шматочками. Чому лише зараз? Потому що далеко, тому що погрожували, в Україні я б мовчала далі. Дівчата, хлопці десятиліттями мовчать… Я така не одна", - заявила Євгенія.

Виконавиця також додала, що розповіла скандальні подробиці про Потапа лише для того, щоб донести великій аудиторії правду.

"Ціль була одна – змусити людей думати і дивитися уважно, кому аплодувати", - додала артистка.

Фото: instagram.com/iamgip.c

Нагадаємо, довкола репера Потапа розгорівся серйозний скандал. Експідопічна продюсера GIP C звинуватила його в харасменті. Вона заявила, нібито репер пропонував їй інтим в обмін на кар'єру. Натомість виконавиці багато хто не повірив. Співачку звинуватили в хайпі на імені більш відомого артиста, адже раніше вона нібито товаришувала з Потапом та Настею Каменських. Ба більше, скандальні подробиці про продюсера Євгенія розповіла саме на передодні виходу пісні.

Виконавиця лиш заявила, що в жодному разі це не хайп. У разі необхідності, Євгенія може показати докази своїх слів, щоправда, поки цього не робитиме. Згодом співачка заявила, що не лише вона стала жертвою харасменту під час співпраці з Потапом.

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