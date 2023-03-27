Експідопічна Потапа заявила, що він пропонував їй інтим в обмін на кар'єру: співачку звинуватили в хайпі

Українська співачка GIP C, яка співала в гурті NZK та співпрацювала з продюсером Потапом та компанією MOZGI Entertainment, заявила, що репер нібито схиляв її до інтиму.

Про це виконавиця розповіла у своїх соцмережах. За її словами, Потап пропонував їй непристойні речі в обмін на успішну музичну кар'єру.

"Я припускаю, що конкретно мене взяли, бо щось чесалося в штанях. Як інакше пояснити наші "великі" розмови в неробочий час, вночі, з лисим Альошою (Потапом – прим. ред.), мені незрозуміло. Він мені каже: "Я тебе хочу на задньому сидінні, щоб ноги ось так були". Я кажу: "Це прямо пропорційно моїй майбутній кар'єрі в гурті?". Він каже: "Прямо перпендикулярно". Я кажу: "Я взагалі-то приїхала знімати мірки. Зупинись, давай мірки знімемо". Він каже: "Може, щось інше поміряєш?", - заявляла виконавиця.

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Виконавиця розповіла, що їй доводилося "клеїти дурня". За словами співачки, на спільних зустрічах з Потатом та Настею Каменських репер поводився так, нібито нічого не відбувається. Утім, GIP C далеко не всі повірили. Користувачі Мережі переконані, що дівчина просто намагається хайпувати на імені відомого артиста та бреше. На що виконавиця заявила, що у неї є докази своїх слів. Однак поки що, вона не збираються їх оприлюднювати.

Докази своїх слів артистка поки не хоче наводити / Фото: instagram.com/iamgip.c

"Я нічого не доводжу нікому, а просто кажу, розповідаю, переказ минулого. Якщо я захочу далі йти, то будуть підтвердження і злиті листування", - заявила виконавиця.

Такий допис артистка зробила після того, як її звинуватили в хайпі / Фото: instagram.com/iamgip.c

Також у користувачів сумніви щодо правдивості слів артистки викликають її старі дописи. Так, GIP C була на весіллі Потапа та Насті Каменських, публікувала спільні фото та вітала їх зі святами. Ба більше, звинуватити репера у непристойних речах співачка вирішила саме перед виходом пісні.

Весілля Потапа та Насті Каменський. Зліва - ескпідопічна продюсера / Фото: instagram.com/iamgip.c

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