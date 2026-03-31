Експродюсерка Полякової шокувала звинуваченнями її чоловіка у каліцтві та смерті: "Я мовчала роками"

Колишня продюсерка Олі Полякової — Ірина Ковальська, яка нині називає себе Розалією Романовою — різко відреагувала на слова чоловіка артистки Вадима Буряковського та висунула проти нього серйозні звинувачення.

Конфлікт спалахнув після скандального інтерв’ю бізнесмена Дмитру Гордону, де він принизливо висловився про зовнішність і професійні якості першої продюсерки Олі, а також заявив, що Ірина нібито «обкрадала» співачку під час їхньої п’ятирічної співпраці, яка тривала від 1999 до 2004 року. Вадим також пригадав, як фактично силоміць змусив жінку та її чоловіка підписати контракт про розрив.

«Вона поводилася, як королева. В Олі був з нею контракт і вона мала допрацьовувати. А концертним директором Олі був чоловік цієї. І коли ми вже почали з Олею, то я кажу, що треба кидати її, бо тому що… І я його так ногами штовхаю й він в’їжджає в стіну й падає. Кажу: "Встав, побіг і говори їй, щоб вона швидко підписала контракт. У мене немає часу". І він забігає до офісу, вони виходять і кажуть, що контракт підписаний», — розповідав в інтерв’ю Буряковський.

У відповідь Романова опублікувала серію дописів в Instagram, у яких розповіла свою версію подій. За її словами, вона «мовчала про це багато років, бо було занадто страшно», однак тепер вирішила говорити відкрито. Жінка чесно прокоментувала закиди щодо своєї зовнішності, пояснивши, що мала гормональні проблеми, які впливали на вагу, однак це жодним чином не стосувалося її професійних якостей.

«Так, у мене дійсно нетипова зовнішність… Все життя я боролася із зайвою вагою Це гормональні проблеми, а не просто гарний апетит… Але я завжди була енергійною і відданою своїй справі, чим би не займалася», — заявила Розалія.

Втім, найгучнішою стала заява Романової про події навколо розриву її співпраці з Олею Поляковою. Вона стверджує, що тоді зазнала сильного тиску, а її життя було фактично зруйноване. Окремо експродюсерка згадала свого чоловіка Олександра Ковальського, який свого часу працював концертним директором співачки. Вона визнала насильство з боку Буряковського, яке, за її словами, призвело до інвалідності та подальшої смерті її чоловіка.

«Вадік щиро розповідає, як довів мого чоловіка до інвалідності й смерті. Людина відкрито, спокійно, майже буденно і навіть з посмішкою розповідає про події, які колись перевернули моє життя. Про те, як "вирішувалися питання". І я розумію: я більше не можу мовчати. Було зруйновано все: мій бізнес, моя сім’я, моє життя. Наслідки тих подій я відчуваю до сьогодні. Вони залишили слід, який неможливо стерти. І тепер, коли ця історія звучить публічно і цинічно… Коли сам винуватець тих подій говорить про це відкрито… і навіть хизується цим, я більше не хочу бути тією, хто мовчить», — зізналася вона.

Станом на зараз ані Оля Полякова, ані її чоловік публічно не відреагували на ці звинувачення з боку першої продюсерки зірки. Сама ж Романова у фотоблогу називає себе астрологинею та екстрасенсом, займається духовними практиками у Швейцарії. У коментарях під одним зі своїх дописів жінка зізналася, що навіть замислюється про суд.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова публічно попросила вибачення у подруги Маші Єфросиніної через необачні висловлювання її чоловіка Вадима Буряковського, який назвав чоловіка-військового ведучої «мажором».