Експродюсер Олега Винника замінив його клоном і показав новий кліп артиста

Експродюсер українського співака Олега Винника Олександр Горбенко, схоже, вирішив замінити артиста клоном та випускати його нові пісні.

Зокрема, на офіційній сторінці виконавця в Instagram з'явився новий кліп. На відео нібито співак виконує нову композицію. Зі спини артист неабияк схожий на Олега Винника, адже має таке ж біляве й довге волосся, утім, протягом усього ролика обличчя співака так і не показали.

Скандальний допис на сторінці Олега Винника

"Шоу має тривати", - так підписане нове відео на офіційній сторінці виконавця.

Утім, опублікувати новий ролик Олег Винник не міг. Як артист нещодавно стверджував в інтерв'ю, він не має доступу ані до Instagram, ані до Facebook. За його словами, всі паролі замінив його експродюсер Олександр Горбенко. Винник стверджував, що збирається у правовому полі вирішувати суперечку з колишнім наставником.

До слова, Олександр Горбенко у квітні цього року заявив, що вони припинили співпрацю з Олегом Винником. За декілька днів до цього з офіційних сторінок виконавця почали зникати дописи.

Олег Винник та Олександр Горбенко

До речі, в тому, що в новому кліпі перед глядачами постає не Олег Винник, переконані й прихильники артиста. Вони впевнені, що це справа рук Олександра Горбенка, тож просять експродюсера виконавця повернути йому сторінку та видалити допис.

Це не Олег! Ви що, не бачите? Це Горбенко всіх обманює!

Не зрозуміла, що це і для чого. Єдине, що очевидно, цей допис не має стосунку до Олега Винника. Сподіваюся, артист зможе відновити доступ до сторінки!

Олександре Горбенку, краще поверни людині доступ до його сторінки, а не публікуй стьоб і не вводи в оману людей…

Це не Олег Винник! Голос не схожий!

Нагадаємо, сам Олег Винник нині перебуває в Берліні, в Німеччині, куди виїхав на початку повномасштабної війни. Раніше виконавець ділився своїми планами щодо майбутньої творчості.

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