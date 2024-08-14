Експродюсер Олега Винника звинуватив його в брехні про лікування від тяжкої хвороби та допомогу ЗСУ

Колишній продюсер Олега Винника - Олександр Горбенко – різко висловився про експідопічного, звинувативши його у брехні про тяжку хворобу та про мільйонну допомогу ЗСУ.

Зокрема, у своєму Facebook продюсер написав чималий пост, висловившись про діяльність співака від початку повномасштабної війни. Горбенко пояснив, що зробив це тому, що йому вже набридло бачити закиди від фан-клубу Винника на його адресу та команди, з якою він співпрацює.

Продюсер заявив, що виконавець вчинив стосовно нього непрофесійно та не дотримався домовленостей. За словами Горбенка, Винник зірвав своїм від'їздом до Німеччини чимало запланованих концертів, інтерв'ю, фотосетів та багато чого іншого. Продюсер також зазначає, що Винник бреше про своє лікування від тяжкої хвороби.

Олег Винник та Олександр Горбенко

"Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби, але завзято півтора року розповідали про виїзд до початку війни через таємничу хворобу. Навіть після того, як ваша брехня викрилася, у вас вистачає совісті плести людям вигадані історії, відверту маячню про якусь зраду з боку продюсера і команди, як мантру вперто повторювати цю нісенітницю", - звернувся до фан-клубу артиста продюсер, слова якого передає nv.ua.

Олександр Горбенко також заявив, що Олег Винник бреше й про мільйонну допомогу ЗСУ. Продюсер звернув увагу, що у своїх звітах фан-клуб співака показує одні й ті ж фото та відео, окрім того, невідомо з яких коштів допомагає виконавець та невідомо яким саме бригадам. Утім, Горбенко зазначив, що може помилятися. У такому випадку продюсер попросив команду Винника надати повністю всі звіти, тоді ж він забере свої слова назад. Утім, Горбенко впевнений, що цього ніколи не станеться, адже Винник та його фонд не допомагали ЗСУ.

Олег Винник та Олександр Горбенко / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Ви два роки ганяєте по колу фото та відео одних і тих самих автомобілів, кількість яких, у ваших байках, з кожним місяцем зростає, додатково розповідаєте казки про сотні тисяч євро таємної допомоги, невідомо чим, невідомо кому. У вас є хороша можливість виставити мене дурнем, опублікуйте звіт і покажіть хоча б третину суми, яку ви вперто декларуєте, людям було б цікаво побачити звіт вашого розрекламованого фонду, скільки донатів ви зібрали за два роки, на що їх витратили. Звичайна практика. Ви цього не зробите, від слова "ніколи", з тієї простої причини, що ніколи не було того, чого ніколи не було", - додав продюсер.

До речі, знайшлося й що Горбенку сказати про вихід майбутньої пісні. Голова фан-клубу Винника заявляла, що артист не випускав жодної композиції, адже не міг писати через лікування від тяжкої хвороби і війну. Утім, коли натхнення прийшло, артист повернувся до творчості. Утім, як заявляє Горбенко, демоверсію пісні він чув ще до повномасштабної війни.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Олег Винник виїхав до Німеччини нібито лікуватися від тяжкої хвороби. До України артист жодного разу не повертався. Через це виконавець неодноразово натикався на критику. Нещодавно у фан-клубі виконавця відповіли на закиди, що він втік з України через війну.

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