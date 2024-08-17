Експродюсер Винника шокував подробицями втечі співака за кордон і як він у Німеччині вигнав його сім'ю

Колишній продюсер Олега Винника - Олександр Горбенко – шокував новими подробицями, як співак виїхав з України під час повномасштабної війни.

Горбенко у коментарях під дописом голови офіційного фан-клубу артиста Валерії Барон розповів, як Винник почав бити на сполох ще вранці 24 лютого 2022 року. Тоді сім'я продюсера – дружина, донька та теща – мали виїжджати за кордон. Їм зателефонував Винник із проханням дочекатися його та Таюне.

"Зранку дружині зателефонував Олег і попросив дочекатися його і Таю. За годину приїхав з трьома величезними валізами, скромна валіза моєї сім'ї насилу влізла в багажник. Маячня про те, що хтось когось рятував і кудись вивозив, крім посмішки у мене і моїх близьких не викликає", - говорить Горбенко.

Олег Винник та Олександр Горбенко / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Винник виїхав з України разом із родиною Горбенка, а кордон вони перетнули 27 лютого. Як говорить продюсер, співак ховався під пледом між сидіннями, адже боявся, що його помітять та не випустять з країни. Дружина Горбенка відмовилася сідати за кермо, тож кордон перетнула Таюне. Разом вони дісталися до Берліна, Німеччина. Однак, за словами продюсера, Олег Винник жахливо повівся та через чотири дні вигнав його рідних просто на вулицю.

"Моя дружина з дочкою, тещею і домашніми тваринами на власному автомобілі перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля, між тещею і дочкою, під синім пледом лежало тремтяче Олєжкіно тіло. Плед потрібен був для маскування тіла. За кермом була Тая з тої причини, що моя дружина відмовилася порушувати закон і виконувати вимоги колишнього артиста. Згодом, через чотири дні, мій колишній друг і артист вигнав мою сім'ю у тому ж складі на вулицю міста Берлін", - шокував продюсер.

Коментар Олександра Горбенка

У коментарях також про виїзд Олега Винника висловилася й дружина Горбенка Ніна. Вона підтвердила слова чоловіка, а також упіймала артиста на брехні. Зокрема, Винник заявляв, що виїхав 26 лютого, однак насправді він перетнув кордон 27-го і жодних людей не вивозив.

"Я та сама дружина і можу підписатися під кожним словом. До речі, ця людина в своєму недолугому карколомному інтерв'ю називає датою свого виїзду 26 лютого. Але виїжджали ми 27 лютого. "Я вивозив багато людей"…Посміховисько", - написала Ніна.

Коментар дружини Олександра Горбенка

Нагадаємо, днями довкола Олега Винника розгорівся серйозний скандал. Артист зібрався на День прапора випустити нову пісню, однак його колишній продюсер не став мовчати. Він заявив, що співак бреше про лікування в Німеччині від тяжкої хвороби та про допомогу ЗСУ. Згодом продюсер Вадим Лисиця вийшов на зв'язок та розповів, як виконавець тікав з України та від яких залежностей він страждає. Після таких звинувачень Олег Винник таки вийшов на зв'язок. Щоправда, нічого з того він коментувати не став, а лише анонсував вихід нової пісні.

Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі зверненням до фанів

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