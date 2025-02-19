Експродюсер Винника звинуватив співака в брехні на концерті у Празі та навів докази

Колишній продюсер Олега Винника - Олександр Горбенко – звинуватив співака в брехні і пояснив, чому той насправді на концерті в Празі співав російською.

Так, довкола виконавця розгорається новий скандал. Шквал критики посипався на Винника після його концерту в Празі, де він заспівав декілька пісень російською, хоча сам раніше обіцяв цього в жодному разі не робити. Поки скандальний артист відмовчується, за нього заступилася голова його офіційного фан-клубу Валерія Барон, яка запевняє, що співак виконав російськомовні хіти, адже його про це попросили прихильники.

Однак колишній продюсер Олега Винника поставив під сумнів її слова та навів відповідні докази. Олександр Горбенко стверджує, на поширених відео пісні лунали з плейбеком, тобто фонограмою. За словами продюсера, співак за два дні зібрав музикантів і проводив з ними репетиції в ресторані, де й відбувся виступ. Тож, програма концерту була пройдена заздалегідь, відповідно плейбек (фонограма) вже був на комп'ютері. Горбенко додав, що співати російськомовні хіти – це не було спонтанне рішення, а заплановане.

Олег Винник оскандалився виступом у Празі з російськомовним репертуаром

"Пишуть в директ: "А що тут такого, спонтанно заспівав російською "за проханням", а музиканти підхопили". Поясню для тих, хто не в темі. На відео пісні звучать з плейбеком (фонограмою). Олежка зустрівся з музикантами за два дні до концерту і проводив перші репетиції в тому самому ресторані, відповідно програма концерту була пройдена на репетиціях, а плейбек концерту залитий в комп'ютер. Не треба списувати все на спонтанне рішення і звалювати з хворої голови на здорову", - зазначив Горбенко.

Нагадаємо, на концерті у Празі Олег Винник, який під час війни втік до Німеччини, також заявляв, що він патріот своєї країни і частина виручених коштів піде на допомогу ЗСУ. Що цікаво, в афішах про це взагалі не йшлося.

Читайте також: