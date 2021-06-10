Експродюсерка Лободи Крапівіна назвала Кіркорова "голим королем"

Нателла Крапівіна записала відеозвернення до артиста.

Колишня продюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна трохи опанувавши гнів, записала відеозвернення до Філіпа Кіркорова.

У ньому Крапівіна розставила крапки над "і" та пояснила свої нещодавні висловлювання щодо того, що таких як Кіркорова і блогера Даву "раніше на Кавказі розчленовували на шашлики". Нагадаємо, що на музпремії "МУЗ-ТВ" артисти вдавали наречених.

Нателла пояснила, що нічого проти ЛГБТ-спільноти не має, а от до тих, кому Кіркоров допомагає вибитися у шоубізі – питання є.

"Мій коментар, з якого все почалося, безумовно не найкоректніший. Але він був направлений не проти геєв, а адресований безталанним паразитам яких ви, із завидною регулярністю, залучаєте у ваше життя і демонструєте їх світу, пропагуючи, на жаль, не гей-культуру, а моральних уродів та збоченців, які заради 15 хвилин слави готові зіграти абсолютно будь-яку роль. На 15 секунд перетворитися на гомосексуала, потім на 15 секунд на репера, потім на 15 секунд на нареченого Бузової, а після – на дружину Кіркорова", - сказала Крапівіна.

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Нагадала Крапівіна Кіркорову й про те, що її експідопічна Світлана Лобода для нього написала його хіт "Цвет настроения синий".

"І так, можливо я незначна гусениця, як ви мене назвали і маленька людина, але саме мене ви просили вмовити Світлану зробити вам пісню "Цвет настроения синий". І вона її зробила, тому що ми допомагаємо не лише молодим артистам, але і голим королям, коли їм дуже потрібна допомога", - зазначила Нателла.

Вона також додала, що Кіркорова, який її залякував, вона не боїться і що їй артиста шкода.

Нагадаємо, що скандал між Філіпом Кіркоровим та Нателлою Крапівіною розгорівся після премії "МУЗ-ТВ". Тоді Нателла розкритикувала поведінку Кіркорова та екснареченого Ольги Бузової, блогера Дави. На роспремії Кіркоров і Дава вдавали наречених, з'явившись у весільних вбраннях.

Музичну премію Крапівіна назвала "цирком потвор" і "паноптикумом в чистому вигляді". Також Крапівіна зазначила, що "раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики", маючи на увазі поведінку Кіркорова і Дави на "МУЗ-ТВ". Свою чергою Кіркоров звинуватив Нателлу у плагіаті, натякаючи на те, що номер Лободи на МУЗ-ТВ вже дуже нагадував постановки Бейонсе. Висловлювання продюсерки про те, що таких як вони з Давою "раніше на Кавказі розчленовували на шашлики" артист назвав гомофобними.

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