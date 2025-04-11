Ексредактор КВК Чивурін чесно розповів про дружбу з Макаревичем і як росіянин допомагає Україні

Андрій Макаревич і Андрій Чивурін

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Український редактор "Ліги Сміху", капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін розсекретив, чим Україні допоміг лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" знаменитість пригадав створення благодійного фонду, до допомоги якому долучився Макаревич. Раніше музикант ділився, що хоче допомагати цивільному населенню, але не українському війську. Тож, спираючись на цю позицію, побудував декілька модульних будиночків для тимчасового проживання жертв російської агресії.

Змонтовані модульні будиночки

"Він для мене друг, світла людина, яка заслуговує тільки на велику повагу. Ба більше, він дійсно був ініціатором. Ми тоді створювали наш фонд "Ліга допомоги" і він мене набрав, запитав, чи може він якось допомогти. У нього була ідея відновити якийсь будинок чи школу. А я йому сказав, що ми якраз робимо фонд, працювали на завалах і на цих місцях хочемо встановити модуль на житло. Він сказав, що це те, що треба. І він був спонсором першої партії будиночків. І загалом, за його кошти було побудовано, якщо мене не зраджує пам'ять, сім будиночків. Сім із сорока", — наголосив Чивурін.

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Нагадаємо, нещодавно Андрій Чивурін розсекретив, скільки людей з "Ліги сміху" пішли захищати Україну та як деяких гравців мобілізували просто перед шоу.