Екссоліст гурту "Авіатор" Воєвуцький приголомшив зовнішнім виглядом: як за 18 років змінився артист

Екссоліст популярного у 2000-х українського гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький вперше за довгий час дав про себе знати.

Так, в інтерв'ю каналу "Інформатор" Воєвуцький розповів, чому 2018-го року пішов з тріо, а також чи спілкується з колишніми колегами з "Авіатору" Дмитром Тодорюком і Андрієм Сторожем.

"Ми з Дімою куми. Я хрестив його доньку. З хлопцями ми дуже мало спілкуємося. З Дімою ще інколи. Я вітаю малу з днем народження. На початку війни трохи спілкувалися. Зараз не спілкуємося. У них своє життя творче, у мене своє. З Андрієм ми взагалі не спілкуємось вже роки два чи три. Напевно так краще", - прокоментував Воєвуцький.

Гурт "Аваітор", Ігор Воєвуцький праворуч у краватці

Також артист пояснив, чому 2018-го прийняв рішення припинити свою участь в "Авіаторі". Воєвуцький поділився, що на той момент був виконувачем обов'язків менеджера гурту і багато думав над тим, як надати колективу нового подиху.

"Декілька років були думки, що потрібно щось змінювати в гурті. Як мені тоді здавалося. Я був виконувачем обов'язків менеджера гурту, я постійно думав про те, що далі, як змінюватись. Чого не вистачає, треба щось змінювати кардинально. І в один момент до мене прийшло усвідомлення, що кардинальна зміна, яка має привести в шок всіх нас, вона має зіграти в плюс. Якраз тим шоком було те, що я вийду з гурту. І в моєму баченні це мало відбутися оновлення. Я хлопцям пропонував, щоб замість мене взяти в гурт солістку. І це мало б дати групі новий поштовх. Освіжити", - пояснив Воєвуцький.

Ігор Воєвуцький

Ігор Воєвуцький

Втім, каже музикант, інші учасники гурту не підтримали його ідею і вирішили, що він їх просто "кинув":

"Мені здавалося, що можна було зробити краще, ніж вийшло. Але хлопці сприйняли це як образу, як я їх кинув. Їм ця ідея не сподобалась, вони кажуть: "Ми тоді будемо вдвох". Ми навіть не робили жодного офіційного розриву. Все пустилося на самоплив. Тому воно відбулося незрозуміло, могло бути класно", - додав співак і зазначив, що у колективу лишилися всі права на виконання пісень.

Зараз Ігор Воєвуцький займається власним проєктом. Як поділився музикант, це будуть пісні на вірші великий українських класиків:

"Роблю великий проєкт із важливою місією, а називається він Коло Франка. Це буде фільм і до того ж мій гурт. Будемо співати на вірші легендарних класиків, яким 100 років", - привідкрив подробиці свого проєкту артист.

Нагадаємо, що Ігор Воєвуцький був солістом гурту "Авіатор", який мав чималу популярність у 2000-х. Багато хто знає колектив за піснями "Возвращайся", "Мания", "Подарок", "Берега", "За тобой" та багато інших.

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