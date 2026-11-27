Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

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Американська співачка з українським корінням, відома багатьом як ексучасниця The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер розійшлась із нареченим, шотландським ексгравцем міжнародного союзу регбі та манекенником Томом Евансом.

Про це в Instagram-stories повідомив колишній обранець артистки. Том зізнався, що вони з Ніколь Шерзінгер більше не разом. Причини розриву пари лишаються невідомими, але ініціаторкою стала сама співачка.

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Тим часом Том Еванс зізнається, що не таке спільне майбутнє планував із виконавицею. Їхній розрив дався йому неабияк тяжко. Чоловік не приховує, що переживає зараз складний період у житті. Разом із тим він з розумінням та повагою поставився до рішення артистки та бажає, аби її доля склалась якнайкраще.

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Ніколь Шерзінгер із колишнім нареченим / © instagram.com/nicolescherzinger

«З важким серцем повідомляю, що ми з Ніколь більше не разом. Після семи років кохання, відданості та віри у спільне майбутнє — це надзвичайно складний період. Хоча це зовсім не той результат, на який ми сподівалися, я поважаю рішення Ніколь і щиро бажаю їй усього найкращого в новому етапі її життя», — прокоментував колишній обранець зірки.

Зазначимо, про стосунки Ніколь Шерзінгер та Тома Еванса стало відомо у січні 2020 року. Вже влітку 2023 чоловік покликав співачку заміж, а та погодилась. Цей шлюб для виконавиці міг би стати першим.

Нагадаємо, цьогоріч українська ведуча Стася Ровінська оголосила про розлучення з чоловіком. Нещодавно ж знаменитість у сльозах показала, як її ображає колишній обранець.

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