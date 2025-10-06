Екссолістка "ВІА Гри" Єва Бушміна приїхала до Києва і обурила скандальною поведінкою

Єва Бушміна / © instagram.com/layahmusic

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна вперше за тривалий час приїхала до Києва.

Виконавиця одразу ж встигла вскочити в скандал. Річ у тім, що артистка не соромиться публічно використовувати російську мову на публіці, попри війну в Україні. Зокрема, її разом із подругою заскочили в одному з київських ресторанів. Як говорять очевидці Telegram-каналу "Злива", почувши гучну російську мову, відвідувачі закладу були дійсно шоковані. До слова, сама Єва Бушміна підтвердила, що зараз в Києві та дійсно зустрічалася з подругою. Про це вона повідомляла в Instagram і робила це все російською мовою.

Єва Бушміна повідомила про повернення до Києва / © instagram.com/layahmusic

"Єва Бушміна в Києві. Щойно в закладі дуже здивувалась російській мові, підкреслено гучній. Заклад такий, що оглянулись всі. А це – Єва, яка ще пару сторіз тому виставляла відео, де вона співає "Убей мою подругу". А ще зовсім нещодавно була на концерті Меладзе. Цікаво, що їй тут знадобилось?", - говорять очевидці.

Очевидці розповіла про поведінку Єви Бушміної в Києва

До речі, до приїзду до Києва Єва Бушміна встигла побувати в Одесі, про що повідомляв блогер Богдан Беспалов. Тоді артистка обурила тим, що під час повені, коли загинули люди, вона закрила очі на трагедію та публікувала відео під пісню "Убей мою подругу".

"Зверніть увагу на Єву Бушміну, проживає в Одесі. Така біда з повені, люди загинули, а вона та її подружки публікували сексуальний контент - розігрів до її пісні "Убей мою подругу". І це все на тлі смертей в Одесі, де вона живе і презентувала цей "хіт", - йдеться в повідомленні.

Єва Бушміна після повернення до України встигла потрапити в скандал / © BespaLOVmedia

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Єва Бушміна оселилась з коханим у Франції. Про російське вторгнення до України виконавиця на початку говорила, щоправда, уникаючи конкретики. Нині артистка дотримується мовчання.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода під час війни не квапиться відмовлятися від російськомовних пісень. Кум артистки, ведучий Анатолій Анатоліч, розкрив причину, чому вона прийняла таке рішення.