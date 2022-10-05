Екссуддя одного з талант-шоу України Тетяна Денисова отримала російське громадянство

Хореографиня та суддя одного з українських талант-шоу Тетяна Денисова відмовилася від українського громадянства та отримала російський паспорт.
Такою інформацією поділився ексчоловік Тетяни Денисової, український співак Олександр Кривошапко.
Артист розповів, що Денисова, яка мала український паспорт, стала громадянкою Росії у грудні 2021 року. Як відомо, Тетяна Денисова з початком повномасштабного вторгнення РФ до України відмовилася від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку нашої країни.
"Коли вона просто мовчала, я розумів чому. Тому що, мало хто це знає, але для багатьох це, напевно, буде відповіддю на запитання чому. Ще в листопаді 2021 року вона написала мені після того, як ми не спілкувались років шість, сім. Вона звернулася до мене, їй потрібно було свідоцтво про розлучення. Я одразу їй надіслав, ми дуже тепло поспілкувалися. І тоді вона озвучила причину, навіщо їй було потрібне свідоцтво про розірвання шлюбу. На той час, у грудні, вона отримувала російське громадянство", - розповів Кривошапко в інтерв'ю Rostyslove Production.
Також ексчоловік Денисової розповів і про її російське походження:
"Ви повинні розуміти, що це людина, яка була народжена в Калінінграді. Все життя мешкала в Севастополі, навчалася в Пітері у Ваганівці, і після початку кар'єри в Україні вона ще працювала в Росії. Тому так, після 2014 року можна було її засуджувати. Але враховуючи її таке російське походження, у грудні 2021-го я не помітив нічого, що б мене образило. Я розумів, що людині потрібно розвиватися", - поділився Кривошапко.
Також артист зізнався, що розумів, що вона мовчить, бо за позицію в Росії людина може зникнути. Втім, коли Денисова стала суддею російського шоу, це вже Кривошапка зачепило. Ба більше, Олександр згадав, як Тетяна відгукувалася про Росію, коли на початку кар'єри співак співпрацював з російським офісом компанії Sony:
"Таня мені завжди казала, коли мої ще перші проєкти відбулися, я співпрацював з російським офісом Sony і постійно їздив до Москви. Таня тоді не мала до Москви жодного стосунку. І вона постійно казала мені, цитую: "Сашо, Росія – це країна п*дарас*в, наркоманів і повій". Це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою у мене був шлюб, вимушена жити в настільки неприємній для себе атмосфері", - зазначив Кривошапко.
Зазначимо, що протягом семи років Тетяна Денисова була членом журі одного з танцювальних шоу в Україні. Також Денисова на початку лютого брала участь у зніманнях ще одного українського талант-шоу, прем'єра якого мала відбутися в березні. Втім, через свою позицію та мовчання канал, де мав виходити проєкт, припинив з Денисовою співпрацю. Згодом з'ясувалося, що хореографиня задіяна в російському шоу і, виявляється, отримала російське громадянство.
Нагадаємо, не так давно українська танцівниця Ілона Гвоздьова емоційно висловилася про свою колегу, зрадницю Тетяну Денисову.
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