Екссуддя одного з талант-шоу України Тетяна Денисова отримала російське громадянство

Такою інформацією поділився ексчоловік Тетяни Денисової, український співак Олександр Кривошапко.

Артист розповів, що Денисова, яка мала український паспорт, стала громадянкою Росії у грудні 2021 року. Як відомо, Тетяна Денисова з початком повномасштабного вторгнення РФ до України відмовилася від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку нашої країни.

"Коли вона просто мовчала, я розумів чому. Тому що, мало хто це знає, але для багатьох це, напевно, буде відповіддю на запитання чому. Ще в листопаді 2021 року вона написала мені після того, як ми не спілкувались років шість, сім. Вона звернулася до мене, їй потрібно було свідоцтво про розлучення. Я одразу їй надіслав, ми дуже тепло поспілкувалися. І тоді вона озвучила причину, навіщо їй було потрібне свідоцтво про розірвання шлюбу. На той час, у грудні, вона отримувала російське громадянство", - розповів Кривошапко в інтерв'ю Rostyslove Production.

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова

Також ексчоловік Денисової розповів і про її російське походження:

"Ви повинні розуміти, що це людина, яка була народжена в Калінінграді. Все життя мешкала в Севастополі, навчалася в Пітері у Ваганівці, і після початку кар'єри в Україні вона ще працювала в Росії. Тому так, після 2014 року можна було її засуджувати. Але враховуючи її таке російське походження, у грудні 2021-го я не помітив нічого, що б мене образило. Я розумів, що людині потрібно розвиватися", - поділився Кривошапко.

Також артист зізнався, що розумів, що вона мовчить, бо за позицію в Росії людина може зникнути. Втім, коли Денисова стала суддею російського шоу, це вже Кривошапка зачепило. Ба більше, Олександр згадав, як Тетяна відгукувалася про Росію, коли на початку кар'єри співак співпрацював з російським офісом компанії Sony:

"Таня мені завжди казала, коли мої ще перші проєкти відбулися, я співпрацював з російським офісом Sony і постійно їздив до Москви. Таня тоді не мала до Москви жодного стосунку. І вона постійно казала мені, цитую: "Сашо, Росія – це країна п*дарас*в, наркоманів і повій". Це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою у мене був шлюб, вимушена жити в настільки неприємній для себе атмосфері", - зазначив Кривошапко.

Тетяна Денисова і Олександр Кривошапко

Зазначимо, що протягом семи років Тетяна Денисова була членом журі одного з танцювальних шоу в Україні. Також Денисова на початку лютого брала участь у зніманнях ще одного українського талант-шоу, прем'єра якого мала відбутися в березні. Втім, через свою позицію та мовчання канал, де мав виходити проєкт, припинив з Денисовою співпрацю. Згодом з'ясувалося, що хореографиня задіяна в російському шоу і, виявляється, отримала російське громадянство.

Тетяна Денисова

Нагадаємо, не так давно українська танцівниця Ілона Гвоздьова емоційно висловилася про свою колегу, зрадницю Тетяну Денисову.

Читайте також: