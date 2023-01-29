Екссвекруха Шакіри хапала співачку за обличчя і наказувала мовчати: Мережу приголомшило архівне відео

Схоже, стосунки між співачкою Шакірою та її, нині колишньою, свекрухою Монсеррат Бернабеу завжди були дуже напруженими.

Так, днями Мережу приголомшило архівне відео, на якому мати Жерара Піке досить емоційно розмовляє зі своєю невісткою. На ролику, яке дістало з архівів видання El Mundo, видно, як під час світського заходу Шакіра та її ексчоловік зустрічаються з пані Бернабеу.

Спочатку мати Піке мило усміхається співачці, а потім несподівано хапає її за обличчя та жестом показує мовчати про щось. Втім, далі розмова між невісткою і свекрухою продовжується у звичному тоні, а на обличчях Шакіри та Монсеррат ніби навіть з'являються усмішки.

"Це сталося 26 січня 2016 року, але тепер у мережі відновили це відео, щоб продемонструвати погані стосунки, які завжди існували між артисткою та її колишньою свекрухою", - написали іспанські журналісти.

Фанів Шакіри обурила така поведінка матері Піке. У Мережі сотні шанувальників заступилися за співачку та засудили поведінку як Бернабеу, так і самого Піке, який мовчки спостерігав на тим, що відбувається.

Ох, господи! Яка мати, такий й син!

Як Шакіра терпіла цю сімейку?

Ніхто не має права так робити! Навіть, якщо це жарт

Бідолашна Шакіра! Чого вона тільки не натерпілася від Піке...

Нагадаємо, що після розставання Шакіри та Піке мати футболіста підтримала зрадливого сина та з радістю зустріла нову невістку. Втім, співачка у несподіваний спосіб помстилася свекрусі за все.

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