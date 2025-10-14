Екстренер "Динамо" проговорився про шлюб Квіткової з Бражком та здивував заявою: "Він просто ніякий"

Даша Квіткова та Володимир Бражко, Йожеф Сабо

Реклама

Колишній головний тренер Динамо та української збірної Йожеф Сабо висловив доволі різку думку про гру півзахисника київського «Динамо» Володимира Бражка.

Так, фахівець вперше публічно заговорив про «одруження» 23-річного спортсмена з блогеркою Дашею Квітковою й додав, що після цього він нібито втратив колишню форму та не демонструє тієї самовіддачі, яку показував раніше. За словами Сабо, нині Володимир потребує перезавантаження й спрогнозував перебіг гри у відборі на ЧС-2026 проти Азербайджану.

«Чи потрібно замість Калюжного випустити Бражка? Та не випустить Ребров Бражка, тому що цей гравець сидить на дупі. Він одружився і зараз просто ніякий у грі за „Динамо“», — заявив Сабо в інтерв’ю BLIK.ua.

Реклама

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/vova.brazhko

Колишній тренер також додав, що добре пам’ятає Бражка ще у період, коли той лише пробивався у основу київського клубу. Тоді, за його словами, хавбек вирізнявся потужним ударом, вмінням читати гру та високою фізичною готовністю. Сабо порадив молодому гравцеві уважніше стежити за грою своїх колег по збірній.

«Це не той Бражко, якого я пам’ятаю — з хорошим ударом, баченням поля, відбором, фізично підготовлений. Треба йому приходити до тями і повертатися у форму. Треба йому оговтуватися й повертатися в форму, а ще дуже багато для себе підгледіти із гри того ж Малиновського чи, наприклад, Калюжного», — додав Сабо.

До слова, вже тривалий час у Мережі ширяться чутки про одруження Бражка з Дашею Квітковою. І хоч закохані після заручин не коментують особистого життя, проте на руці у футболіста можна вже помітили обручку. Так само блогерка на підмізинному пальці носить дві обручки та підігріває інтригу.