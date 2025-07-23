Екстренер "Динамо" розкритикував стосунки Бражка та Квіткової: блогерка гнівно відповіла

Володимир Бражко, Даша Квіткова

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Колишній головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо різко висловився щодо стосунків українського футболіста Володимира Бражка з блогеркою Дашею Квітковою.

У коментарі для BLIK.ua 83-річний Сабо заявив, що роман може негативно впливати на спортивну форму Бражка. Легендарний тренер не виключає, що саме особисте життя стало причиною того, що футболіст опинився поза основним складом "Динамо".

"Дивлячись, як він з нею зустрічається. Якщо Бражко всі сили віддає дівчині, то це могло і вплинути. Також велику роль відіграє його ставлення до тренувань і власного розвитку. Бражко ще в минулому році став запасним. Немає його, зник футболіст!" — зазначив колишній тренер "Динамо".

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Володимир Бражко / © УАФ

Йожеф Сабо також додав, що надмірне захоплення особистим життям може завадити кар’єрі, згадавши стару футбольну приказку. За словами Сабо, Бражко зараз не демонструє потрібного рівня на полі.

"Їй потрібен чоловік. Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше: якщо футболіст одружився, то вважай, що один рік у нього випав. Сьогодні Бражко вийшов на заміну, але нічого не показав, я не бачив його на полі", — додав тренер.

Своєю чергою, Даша Квіткова у фотоблогу різко відреагувала на заяву Сабо про її "потребу в чоловікові": "Ці гнилі стереотипи, що живуть в суспільстві, передаються з уст в уста, як пліснява — нібито, якщо в дівчини є дитина, то вона автоматично в "пошуках чоловіка", "потребує когось", або "не впорається одна". На секундочку: ми вже впоралися. Ми вже витягли себе з дна, ночами без сну, вдень без права на слабкість. І ми не просто справляємося. Ми світимось. Але нас усе ще ставлять в якусь уявну чергу за "новим чоловіком", як ніби ми без нього неповноцінні. Це якась травма?"

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова показала, як сина від Добриніна знайомила з новим обранцем Бражком.

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