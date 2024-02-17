Екстренер Насті Каменських зізнався, як їй вдалося схуднути та чи спілкується він з нею зараз

Український зірковий тренер Андрій Хомицький, який раніше тренував Настю Каменських, пояснив завдяки чому зірці вдалося схуднути.

Як відомо, співачка є давньою прихильницею спорту й здорового способу життя. І тривалий час дійти до свого тіла мрії Насті допомагав тренер. Зокрема, він наголосив, що секретом її стрункості стала дисципліна, правильне харчування та регулярність тренувань. За словами Андрія, зірка – трудоголік, яку ніщо ніколи не зупиняло перед спортом.

Андрій Хомицький з Настею Каменських / Фото: instagram.com/khomytskyi_official

"Настя – трудоголік страшний. Це класний збіг: її працьовитість, сфокусованість. О п’ятій ранку бути у ботанічному саду? Їй не проблема. Сніг, дощ – не проблема. Харчуватися так, як я сказав? Легко! Вона просто зробила все так, як потрібно. До того ж поєднуючи це все зі своєю роботою", – розповів Хомицький у подкасті Аліни Шаманської.

Окрім того, зірковий тренер зізнався, що наразі між ними мінімальне спілкування. І додав, що вважає репера та продюсера Потапа сильною людиною, яка з усім впорається.

Андрій Хомицький з Настею Каменських і Потапом / Фото: instagram.com/khomytskyi_official

"Не часто. За останній рік можливо два рази спілкувалися відео-кружечками. Я спілкувався з Льошею. Не вважаю, що його потрібно підтримувати. Мені здається, що він – гора. Він може ще багатьох підтримати. Я думаю, такі люди як вони, звикли до всього, і вони просто супер сильні", – зазначив Андрій.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських і Потап показалася у Колумбії і розповіли, чим там займаються.

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