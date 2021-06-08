Ексучасниці гурту "Тату" згадали, як продюсер змушував їх цілуватися і мастурбувати

Одного разу після концерту артисток ледь не схилили до орального сексу.

Учасниці знаменитого у 2000-х гурту "Тату" поділилися подробицями, як створювався імідж дуету.

Як відомо, у ті часи Лєна Катіна та Юлія Волкова були кумирами багатьох підлітків, адже поводилися доволі вільно і були справжніми бунтарками. Та, як розповіли ексучасниці дуету, це все була фантазія їхнього тодішнього продюсера Івана Шаповалова. Він вигадав, що імідж гурту нагадуватиме стрічку "Покажи мені кохання" про стосунки двох дівчат-підлітків. Про це артистки розповіли в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Лєна Катіна та Юля Волкова

Перший гучний успіх до гурту прийшов після виходу їхнього скандального кліпу "Я сошла с ума". У ньому Катіна та Волкова палко цілувалися під дощем.

"Шаповалов ніколи не говорив, що ми будемо лесбійками. Я не пам'ятаю такої розмови. Пам'ятаю, що ми довго шукали музичний матеріал. Перед зніманнями кліпу "Я сошла с ума" Ваня сказав: "Будете цілуватися". Я пам'ятаю, що у нас з Юлею була думка, що він просто пожартував", - пригадала Катіна.

Юля Волкова та Лєна Катіна

Вперше дівчата поцілувалися просто на зніманнях відео. Волкова поділилася, що вони довго сміялися і не могли відіграти цей кадр, у той час Шаповалов злився і психував.

"Ми не могли відзняти сцену з поцілунком. Коли ми починали цілуватися, ми починали сміятися. У підсумку ми її так і не зняли до кінця. І наше віддалення одне від одного – це перемотка назад того самого кадру", - розповіла Катіна.

Своєю чергою, Юлія Волкова пригадала, як Шаповалов змусив її мастурбувати у кліпі "Простые движения".

"Ваня попросив мене прийти до нього в номер, причому без Олени. Сказав, що у нього є геніальна ідея. Каже: "Уяви, що твоя молода людина - це камера. Сідаєш і починаєш любити себе. Але ти повинна кінчити". А мені смішно. Години через півтори він повернувся, а я вже лежу дивлюся телевізор. Кажу, ну йди подивися. Він каже: "Це нечесно, ти зіграла, ще раз. Ти актриса чи ні? Ти що, не можеш це зробити? Елементарні речі взагалі". Ну, загалом, я впоралася із завданням. Мені було років 16-17", - поділилася Волкова.

Як з'ясувалося, це ще не найгірше, що ставалося з учасницями "Тату". Як пригадала Волкова, одного разу після вечірки у Підмосков'ї до гримерки артисток зайшов якийсь чоловік, який хотів залишитися з ними тет а тет:

"Ми виступили, перевдягаємося в гримерці. Раптом стукіт у двері. Заходить чоловік, запитує: "Їдете вже?". Наші охорона і директора кажуть, що так. І чують у відповідь: "Ну ви їдьте, а дівчатка залишаються. Це навіть не обговорюється". А нам по 15-16 років! І ця людина говорить нашому директору: "Ну оральні методи ж ніхто не скасовував", - поділилася Юля.

На щастя, тоді це питання вирішив дзвінок спільному знайомому, який розрулив ситуацію та співачки залишилися у безпеці.

Зазначимо, що дует "Тату" був дуже популярним у 90-2000-х і складався з солісток Лєни Катіної та Юлі Волкової. Багато хто знає гурт за піснями "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Скажи зачем", "Не верь, не бойся". 2014-го, після недовго воз'єднання, гурт "Тату" зі скандалом розпався через шантаж і погрози Волкової іншій солістці. Катіна розповіла, що дует більше не може існувати через "абсолютно некоректну поведінку" Волкової.

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