Ексучасниці Spice Girls возз'єдналися на вечірці Джері Голлівелл: рідкісні кадри

Ексучасниці Spice Girls, Вікторія Бекхем, Мел Сі та Емма Бантон, возз'єдналися на святкуванні днянародження Джері Голлівелл.

Своє 50-річчя колишня "перчинка" відсвяткувала ще в серпні, однак відклала святкування через смерть королеви Єлизавети II. Розкішну вечірку з нагоди свята співачка влаштувала у своєму маєтку в Оксфордширі. Привітати Голлівелл із днем народження прийшли і її колеги за гуртом та інші знаменитості.

Рідкісними світлинами разом із зірковими колегами поділилася Вікторія Бекхем на своїй сторінці в Instagram. На них дизайнерка позувала разом із Мел та Еммою. Також Вікторія додала миле фото, на якому обіймає Емму за плечі.

"Люблю вас", - підписала фото Вікторія.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

А ось Девід Бекхем вирішив оприлюднити запальне відео з вечірки, на якому ексучасниці Spice Girls танцювали та співали власні хіти.

"Особливе свято Джинджер. А ще більш особливо зняти цей момент із дівчатами. Дружба на все життя", - підписав відео Бекхем.

Нагадаємо, що гурт Spice Girls був утворений 1994 року та став одним із найпопулярніших дівочих гуртів Великої Британії. У лютому 2008 року дівчата оголосили про те, що припиняють діяльність колективу. Втім, вже 2012 Spice Girls знову об'єдналися, щоправда, без Вікторії Бекхем.

Читайте також: